Lo que hoy sale barato, en el futuro puede salir caro

El presidente de Unión aún no pudo resolver el sucesor de Madelón.

Tres meses pasaron de la renuncia de Leonardo Madelón y por ahora no hay reemplazante. Si bien era lógico que la dirigencia se tomara un tiempo prudencial para resolver esta situación en virtud del parate del fútbol, a esta altura resulta inexplicable que Unión no tenga entrenador. De hecho, es el único club en Primera División que no tiene cuerpo técnico.

Pero más allá de las cuestiones económicas a las que hizo referencia Luis Spahn cuando dijo que se sacó el Quini 6 al no contratar a un técnico para ahorrarse de pagar el sueldo, la realidad indica que subyace la impericia por parte de los directivos que no logran cerrar con un DT.

Se pretende disfrazar una cuestión económica en algo que es mucho más grave y es la falta de sentido común a la hora de ir a buscar un entrenador. No puede ser que se nombren una docena de técnicos como candidatos. Eso refleja a las claras, de que no existe una idea concreta y mucho menos un perfil definido, como así tampoco un proyecto deportivo.

Los dirigentes y el secretario técnico Martín Zuccarelli perdieron tiempo con Sergio Rondina, quien se aprovechó de Unión para renovar su vínculo con Arsenal. Y Unión se dejó engañar, a esta altura resulta difícil de creer que Arsenal sea más seductor que el Tate que incluso juega Copa Sudamericana. Con lo cual, la conclusión final es que ni siquiera los directivos y el mánager pudieron sacar a Rondina de Arsenal.

Ricardo Zielinski, Juan Pablo Vojvoda, Claudio Vivas, Juan Manuel Azconzábal, Sergio Rondina, Silvio Rudman, Walter Coyette, Eduardo Magnín, Bruno Marioni, Néstor Lorenzo, Leonardo Ramos, Néstor Gorosito, Germán Burgos y las firmas continúan. Técnicos con perfiles distintos, con trayectoria algunos y otros realizando sus primeras experiencias. Una lista interminable y que resume la desorientación que tiene la dirigencia.

image.png Luis Spahn y Martín Zuccarelli continúan sin definir al nuevo técnico de Unión.

Por lo general, cuando un club busca un DT aparece la opción A y a lo sumo una opción B y C. Pero de ninguna manera, tantas alternativas como tienen a mano los dirigentes rojiblancos. Todos los días aparece un candidato nuevo, que dilata una definición, que urge en el mundo Unión.

Unión está desde hace tres meses con el piloto automático y la directiva parece sentirse cómoda de esta situación. Se ahorra pagarle un sueldo al nuevo entrenador, ya no tiene que abonar el contrato de Madelón y hace clinck caja. Pero un club de fútbol no es una empresa en donde lo único que sirve es ganar plata.

Está claro que es fundamental tener un club ordenado y saneado, pero a eso hay que sumarle decisiones deportivas. A veces dejar de lado los números y apostar por un proyecto deportivo superador, correr riesgos en post de conseguir logros importantes. Salir de esa zona de confort en la que parece sumergido Unión. Pensar en grande y no únicamente en ahorrarse el dinero de un contrato.

Nadie puede dudar que Unión es un club ordenado y que está al día, algo que resulta importantísimo y que es para destacar, pero falta la otra parte. Y es precisamente que Unión es un club de fútbol y no una empresa, por lo cual se necesita de algo más que números que cierran. Y es justamente en donde Spahn debe dar respuestas.

Era lógico que se tomara un tiempo para definir al nuevo entrenador, pero ya parece un abuso que 88 días después de la renuncia de Madelón, no haya un sustituto. Es verdad que la indefinición respecto a cuando volverá el fútbol le juega a favor, pero también es cierto que con un DT ya podría avanzar en muchas cuestiones, respecto a jugadores que se puedan ir y en la conformación del plantel. Anticiparse a las cuestiones y no improvisar, porque quizás lo que hoy le sale barato a Spahn en el futuro le termine saliendo caro.