Semana clave para la llegada del nuevo DT de Unión

Se inicia una semana clave para la contratación del nuevo DT de Unión, que llegue para suplantar a Leonardo Madelón, quien sorprendió a todos al marcharse luego de que se terminara la Superliga. Es que Luis Spahn manifestó que la decisión estará durante este mes, como consecuencia que se debe trazar el nuevo proyecto deportivo.

Spahn y el manager Martín Zuccarelli revelaron que fueron más de 50 los entrenadores que fueron ofrecidos durante el receso, más allá que también se hicieron gestiones para sumar a DT que eran del gusto de los dirigentes, más allá que no se pudo cerrar el acuerdo debido a diferentes motivos.

Los primeros apuntados fueron Gustavo Alfaro y Jorge Almirón, quienes se cayeron por peso propio, como consecuencia de sus altas aspiraciones desde lo deportivo y económico, debido a que en los últimos tiempos vienen de ser DT de equipos grandes del fútbol argentino, como Boca y San Lorenzo, respectivamente.

La lista se achicó a cinco o seis entrenadores, donde los dirigentes de Unión coincidieron en avanzar para contratar a Sergio Rondina, con quien tuvieron un contacto y se le mostró el proyecto futbolístico, más allá que luego se decidió por quedarse en Arsenal, que le ofreció un vínculo por 18 meses.

Pero ante la negativa de Huevo, quien también esgrimió motivos personales suyos y de los integrantes de su cuerpo técnico, las alternativas parecieron consumirse y no terminar de satisfacer a la mayoría de los dirigentes que serán los encargados de elegir a nuevo DT, que llegará con la vara bien en alto que dejó Madelón.

Tomó fuerza el nombre de Néstor Gorosito, quien podría no continuar en Tigre. Sin embargo, ante la incertidumbre de su permanencia en el equipo que milita en la Primera Nacional y debido a que no termina de convencer, esta chances se fue desvaneciendo aunque no está descartada.

Y en las últimas horas quien pareció ganar consenso y fuerza fue Juan Manuel Azconzábal, quien se encuentra dirigiendo a Deportes Antofagasta, con muy buen suceso en el fútbol chileno. Sin embargo, su salida de dicho club no sería sencilla, debido a que tiene contrato vigente y los dirigentes de Unión no están dispuestos a desembolsar dinero para un resarcimiento económico.

image.png Azconzábal es uno de los grandes candidatos a convertirse en el nuevo DT de Unión.

Un escalón más abajo en la consideración de los directivos, más allá que con ambos se tuvo contacto para conocer de sus proyectos deportivos, aparecen Silvio Rudman, quien viene de dirigir en Venezuela y Néstor Lorenzo, exayudante de Néstor Pekerman en la Selección Argentina y de Colombia.

En esta carrera tampoco habría que descartar a Bruno Marioni, quien se encuentra radicado en Guadalajara y con quien ya se tuvo contacto. El exdelantero de Independiente y Newell's reveló sus ganas de dirigir a Unión, y se supo que en los últimos días Luis Spahn se estuvo contactando con Uriel Pérez, quien es su representante y el de Cristian Tarragona, el delantero santafesino que se encuentra en Patronato y es uno de los objetivos de la dirigencia.

Comienza una semana determinante en cuanto a la contratación del nuevo DT de Unión, con la certeza que los candidatos que están en carrera no terminan de cerrarle a los siete encargados de la elección. Está claro que la designación del nuevo director técnico será tan duro como el desafío de sobre quien caiga dicha responsabilidad, debido a que tendrá la dura misión de reemplazar a un Madelón que viene de cerrar un histórico ciclo en el club, donde se consiguieron dos clasificaciones históricas y consecutivas para disputar la Copa Sudamericana.