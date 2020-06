Cabrera: "No es necesario tener ya un entrenador"

Javier Cabrera fue uno de los jugadores que mejor rindió de los que llegaron en calidad de refuerzo en el último mercado de pases. Rápidamente se ganó un lugar como titular y dejó el recuerdo del golazo que le convirtió a Atlético Mineiro, en la ida de la Fase 1 de la Copa Sudamericana, que terminó siendo clave en la definición de la serie.

Cabrera se encuentra en Santa Fe, donde realizó la los trabajos físicos a cargo del PF Hugo Díaz, esperando la reanudación de la actividad futbolística, aunque todavía pesa una gran incertidumbre al respecto. El uruguayo habló con TNT Sports donde se refirió a su presente futbolístico y reveló qué pretende para su futuro en Unión.

En el arranque de la charla, Cabrera hizo referencia a cómo desarrolla la cuarentena y destacó: "Estoy en Santa Fe, no nos pudimos ir, por suerte estamos muy bien con mi familia. Tengo un patio, no es muy grande pero tengo una cinta que me sirve mucho y según lo que nos manda el profe veo lo que puedo hacer y lo que no, pero por suerte me puedo desenvolver muy bien. Nos manda los trabajos de todos los días, no es un entrenamiento normal pero nos sirve para mantenernos muy bien".

En otra parte de la charla se le hizo referencia a la particularidad de Unión de no tener entrenador y Cabrera admitió: "Es algo ajeno a nosotros, los dirigentes se encargan de eso. Por la situación que pasamos hoy en día no tenemos por qué tener ya un entrenador. Un DT puede decir con qué jugador quiere contar, de aquellos a los que se les termina el contrato pero no creo que sea necesario apurarse para conseguir un entrenador".

Posteriormente opinó del tiempo que les llevará volver a la actividad una vez que se les permita entrenar y destacó: "Necesitamos un mes y medio o dos meses. No nos debemos apurar, ya pasó en Alemania donde arrancaron y tuvieron muchos lesionados. Creo que no se puede cometer ese error. Miro muy poco los partidos de otras ligas pero uno de los temas que hablamos con los compañeros fue la cantidad de lesionados que hubo, esperemos que acá no pase lo mismo".

Luego, se refirió a su paso por Australia, México y España, y afirmó: "En el país donde más me costó fue en Australia, mi inglés no es muy bueno, además la cultura es totalmente diferente, fue el motivo por el cual me vine a la Argentina. En México no me costó mucho, solo la altura en Toluca los primeros dos meses, pero creo que el mejor fútbol está acá".

Y agregó: "Cómo se vive en Argentina no ocurre en otro lugar, la gente marca la diferencia. Me gusta y me motiva que haya mucha gente. En Unión en cada partido el estadio se llena, la gente alienta todo el partido".

Cuando se le preguntó si le gustaría jugar en los equipos más grandes de su país, Cabrera afirmó: "Estaría bueno, a un uruguayo le gustaría jugar en un grande de su país, me da igual jugar en Nacional o Peñarol, espero que antes de retirarme pueda jugar en alguno de los dos equipos".

Después Cabrera se refirió a cómo se dio su llegada a Unión y afirmó: "Me volví por temas personales, se me dio la oportunidad de venir a Unión y no lo dudé, me hablaron un par de compañeros muy bien del club y todo se dio enseguida. La gente es muy buena, cuando salí a la calle se te pone en la calle a conversar, son un poco exigentes pero así es el hincha, así tiene que ser".

En cuanto a la Copa Sudamericana indicó: "Ganas siempre tenemos, ojalá arranque mañana, pero hay cosas más importantes como la salud. No hay que apurarse ya que nos arriesgamos demasiado comenzando muy pronto pero de esos temas se encarga otra gente".

Cabrera también se refirió a su futuro en el club y reveló: "Me gustaría seguir en Unión ya que nadie pensaba que iba a ocurrir lo del coronavirus. Jugué pocos partidos y me gustaría vestir un año más como mínimo esta camiseta y ver si podemos lograr los objetivos que tiene el plantel".

Por último, se refirió a la salida de Leonardo Madelón como entrenador de Unión y Cabrera apuntó: "Nos sorprendió, no tenía idea que se iba a ir, fue de un día para otro, nos golpeó un poco porque creí que estaban las cosas bien. Pero son decisiones personales de cada entrenador".