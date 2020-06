Azconzábal es la prioridad, pero Lorenzo es una alternativa

Juan Manuel Azconzábal es el candidato número 1 para ser el técnico de Unión, es el que reúne el mayor consenso dentro de la dirigencia rojiblanca y principalmente del mánager Martín Zuccarelli. Sin embargo, su salida no es sencilla, dado que tiene contrato hasta diciembre con Deportes Antofagasta y si quiere salir, debe ejecutar la cláusula de rescisión que está valuada en dólares.

En este caso, Unión no está dispuesto a pagarla y habrá que ver si el entrenador quiere hacerlo (por ahora no mostró esa intención). Lo concreto es que el DT pretende dirigir al Tate, pero hay varias cuestiones por resolver. Incluso trascendió que el entrenador cobraría un salario aproximado de 20.000 dólares por mes. Pero que su idea es retornar a la Argentina, por lo cual podría resignar algo de dinero para sentarse en el banco rojiblanco.

Pero además, la relación entre el técnico y el plantel chileno estaría desgastada, de allí la decisión de marcharse. Además de cuestiones familiares, teniendo en cuenta que Chile está muy afectada por la pandemia del coronavirus. Por ello tiene la decisión tomada de regresar a la Argentina.

LEER MÁS: Canuto: "Lo que es Atlético Tucumán se lo debe a Azconzábal"

De todos modos, en caso de complicarse la negociación, en Unión tienen un plan B y es Néstor Lorenzo, el exayudante de José Pekerman ya mantuvo charlas con la dirigencia y con el secretario técnico y en este caso la parte económica estaría resuelta. Pero de todos modos, la idea es tratar de cerrar la llegada de Azconzábal.

Los demás candidatos mencionados corren desde atrás, incluso el propio Néstor Gorosito quien en su momento parecía como firme candidato a suceder a Leonardo Madelón, afirmó en las últimas horas "No tengo representante así que me manejo yo solo. Pero de Unión no me llamó nadie".