"Lo que más necesitamos es reforzar la parte de arriba"

Leonardo Madelón apenas habló una vez con la prensa de Santa Fe después que el equipo inició los entrenamientos. Después, el DT de Unión prefirió mantener el silencio cuando semanalmente hubo atención a los medios de la ciudad.

Pero este viernes charló con La Oral Deportiva de esta preparación y en el inicio expresó que "es bueno arrancar con el campeón, más alla del resultado que se de, nos desarmamos mucho, tenemos una base buenas de inferiores, vamos a tratar de hacer un buen papel, Racing también se le fueron un par de jugadores".

Y más adelante, reconoció que "se fueron los tres volantes, Zabala, Fragapane y Pittón hicieron 16 goles, se fue Bruno Pittón, Nereo Fernández y hace 6 meses Soldano y antes Gamba. El equipo se fue desarmando pero tratando de traer jugadores, algo que está difícil".

LEER MÁS: Madelón apostará por esquema inédito para ir a Avellaneda

Cuando debió mencionar las caras nuevas, Madelón apuntó que "Elías es un volante interno, algo que necesitábamos, juega muy bien, en varios puestos. El lunes vamos a empezar a poner el equipo en cancha, vamos a tener que modificar algunas cosas de acuerdo al rival, Bonifacio y el arquero Moyano de Gimnasia, Carabajal que jugó muy bien en Patronato y es el dueño de una pegada muy buena, lo que más necesitamos reforzar es la parte de arriba".

El orientador rojiblanco respecto a sus delanteros, disparó que "hoy están Troyansky, Cuadra y Mazzola, anduvieron bien, es lindo tener una competencia para que nadie se confíe, la ciudad está piola, se puede entrenar bien, esperar con tranquilidad e ir a buscar lo mejor a la casa del campeón".

LEER MÁS: Federico Milo se convirtió en el quinto refuerzo de Unión

Al momento de consultarlo sobre las bases en las que se sustenta el proceso del técnico en el Tate, no dudó en afirmar que "ojalá que al final del torneo podamos tener un buen rendimiento, ese Unión corto que generaba mucho juego, tenemos muchos chicos en inferiores, más algunos nuevos, les mostramos los videos, no es imposible cuando hay un modelo de juego armado, es más fácil que si no tenemos nada armado. Bottinelli es muy importante para este grupo, el Negro Pastor, tenemos pibes como Peano que va a atajar, se basará todo en la confianza que les demos nosotros y el trabajo en cancha".

En otro tramo de la charla, Madelón se puso a analizar con algunos detalles lo que se puede plantear frente a Racing en la apertura de la Superliga. Al respecto apuntó: "Hay que estar atentos y con máxima concentración desde el minuto inicial, ellos tienen todos buenos jugadores, un circuito de juego con el chileno Díaz que hace jugar al resto, tenemos que pensar en atacarlos, si lo vamos a bloquear seguramente vamos a perder".

Antes de su despedida, el conductor rojiblanco insistió en que "tengo mucha felicidad de que se fueron 6 jugadores porque los vinieron a buscar, eso habla bien del club. Salvo esos cinco meses que me fui a Belgrano, en los últimos años estuve en Unión, con mucho trabajo, conozco los jugadores, el estirpe de los pibes de inferiores, hice buenos contratos, hay predios fantásticos en el interior, así que estoy bien, tranquilo y con ganas de laburar".