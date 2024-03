Lo que necesita saber el hincha de Unión para el lunes

LEER MÁS: La Reserva de Unión sumó su cuarta derrota al hilo

IMPORTANTE:

– LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA (marzo).

– TRAER DNI.

– SOCIOS QUE NO TENGAN LA CUOTA AL DÍA NO PODRÁN INGRESAR. NO HABRÁ MÁS RETENCIÓN DE CARNETS, PUDIENDO REGULARIZAR EN EL MOMENTO A TRAVÉS DE CAUNION.BOLETERIAVIP.COM.AR E INGRESAR.

– CARNETS IRREGULARES CON FALLAS SERÁN RETENIDOS. PODRÁN INGRESAR CON SU DNI.

» PLATEAS PARA SOCIOS

VENTA

– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/event/description/766/union-vs-central-cordoba

– En boletería sobre Bv. Pellegrini el lunes desde las 15.00 horas

PRECIOS:

PLATEA ALTA: $18.000

PLATEA REDONDA: $13.000

» GENERALES NO SOCIOS

VENTA

– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/event/description/766/union-vs-central-cordoba

– En boletería sobre Bv. Pellegrini el lunes desde las 15.00 horas

PRECIOS

ENTRADAS GENERALES PREFERENCIALES (INGRESO POR CÁNDIDO PUJATO Y LÓPEZ Y PLANES): $9.900

JUBILADOS, PENSIONADOS Y DAMAS: $5.000

MENORES DE 11 AÑOS (INCLUSIVE) DEBEN ABONAR EL SEGURO CORRESPONDIENTE: $2.700

» PLATEAS NO SOCIOS

VENTA

– Venta online a través https://caunion.boleteriavip.com.ar/event/description/766/union-vs-central-cordoba

– En boletería sobre Bv. Pellegrini el lunes desde las 15.00 horas

PRECIOS

PLATEAS ALTA: $28.400 (incluye entrada gral.)

PLATEA REDONDA: $23.400 (incluye entrada gral.)

CALLES – INGRESOS

– POPULAR SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– POPULAR NO SOCIOS (Ingreso por Cándido Pujato y López y Planes)

– PLATEAS REDONDA Y SUDOESTE (Ingreso Av. Perón y Bv Pellegrini)

– PLATEAS SUDESTE, PALCOS, PREFERENCIAL, PLATEAS ALTAS Y CODO DE DAMAS (Ingreso Bv. Pellegrini y López y Planes)

– SECTORES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:

. Discapacidades motrices: Platea Redonda por Portón 9, sobre Bv. Pellegrini (cupos limitados)

. Otro tipo de discapacidad: Portón nº 7, sobre Cándido Pujato

INFORMACIÓN ADICIONAL:

MENORES DE CINCO AÑOS (INCLUSIVE): ACOMPAÑADO DE UN ADULTO SOCIO NO ABONAN PLATEA. LOS NO SOCIOS DEBERÁN ADQUIRIR EL SEGURO DEL MENOR Y LOS SOCIOS INGRESAN CON CARNET Y CUOTA AL DÍA.