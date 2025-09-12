Unión tendrá un solo cambio para visitar a Gimnasia de La Plata

El entrenador de Unión Leonardo Madelón tendría definido devolverle la titularidad a Maizon Rodríguez, quien reemplazaría a Juan Pablo Ludueña

Unión visitará el domingo a las 15 a Gimnasia de La Plata con el desafío de hilvanar su tercer triunfo consecutivo como visitante.

Y para ello, el entrenador rojiblanco ya tendría definida la formación titular , más allá de que en su momento se planteó alguna duda.

El buen rendimiento de Juan Pablo Ludueña en el partido ante Racing, permitió especular con la chance de que continuara como titular.

Sin embargo, Maizon Rodríguez está plenamente recuperado del esguince que sufrió en el tobillo izquierdo en el cotejo ante River y que le impidió estar ante Racing.

Así las cosas, Madelón le devolverá la titularidad al marcador central uruguayo y Juan Pablo Ludueña ocupará un lugar en el banco de relevos.

Será la única variante que tendrá el Tate para enfrentar al Lobo, ya que el DT rojiblanco tiene a todo el plantel a disposición sin lesionados ni suspendidos.

La formación de Unión será con: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.