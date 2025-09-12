Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión tendrá un solo cambio para visitar a Gimnasia de La Plata

El entrenador de Unión Leonardo Madelón tendría definido devolverle la titularidad a Maizon Rodríguez, quien reemplazaría a Juan Pablo Ludueña

Ovación

Por Ovación

12 de septiembre 2025 · 09:59hs
Unión contará con la vuelta de Maizon Rodríguez.

Unión contará con la vuelta de Maizon Rodríguez.

Unión visitará el domingo a las 15 a Gimnasia de La Plata con el desafío de hilvanar su tercer triunfo consecutivo como visitante.

Unión tendrá un solo cambio para visitar al Lobo

Y para ello, el entrenador rojiblanco ya tendría definida la formación titular, más allá de que en su momento se planteó alguna duda.

El buen rendimiento de Juan Pablo Ludueña en el partido ante Racing, permitió especular con la chance de que continuara como titular.

Sin embargo, Maizon Rodríguez está plenamente recuperado del esguince que sufrió en el tobillo izquierdo en el cotejo ante River y que le impidió estar ante Racing.

LEER MÁS: Unión extendió el contrato con el mediocampista Rafael Profini

Así las cosas, Madelón le devolverá la titularidad al marcador central uruguayo y Juan Pablo Ludueña ocupará un lugar en el banco de relevos.

Será la única variante que tendrá el Tate para enfrentar al Lobo, ya que el DT rojiblanco tiene a todo el plantel a disposición sin lesionados ni suspendidos.

La formación de Unión será con: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Unión Gimnasia de La Plata Leonardo Madelón
Noticias relacionadas
a la reserva de union se le escapo el triunfo en el final y ya piensa en el clasico de copa santa fe

A la Reserva de Unión se le escapó el triunfo en el final y ya piensa en el clásico de Copa Santa Fe

eficiencia por encima de la tenencia: el secreto del union de madelon

Eficiencia por encima de la tenencia: el secreto del Unión de Madelón

Leonardo Madelón tiene todo el plantel a disposición para el partido que Unión jugará ante Gimnasia de La Plata.

La tranquilidad con la que cuenta el DT de Unión Leonardo Madelón

La Reserva de Unión recibe este jueves a Independiente Rivadavia de Mendoza en el 15 de Abril.

La Reserva de Unión recibe a Independiente Rivadavia de Mendoza

Lo último

Pullaro junto a mandatarios provinciales: El objetivo es que el interior productivo pueda gobernar Argentina

Pullaro junto a mandatarios provinciales: "El objetivo es que el interior productivo pueda gobernar Argentina"

Real Madrid no piensa ceder a Mastantuono para el Mundial Sub 20

Real Madrid no piensa ceder a Mastantuono para el Mundial Sub 20

Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo

"Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo"

Último Momento
Pullaro junto a mandatarios provinciales: El objetivo es que el interior productivo pueda gobernar Argentina

Pullaro junto a mandatarios provinciales: "El objetivo es que el interior productivo pueda gobernar Argentina"

Real Madrid no piensa ceder a Mastantuono para el Mundial Sub 20

Real Madrid no piensa ceder a Mastantuono para el Mundial Sub 20

Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo

"Obviamente que sufro por Colón, más allá de que ahora me toca enfrentarlo"

Etcheverry le dio el primer punto a la Argentina ante Países Bajos

Etcheverry le dio el primer punto a la Argentina ante Países Bajos

Minella y Vazzoler lamentaron que el Clásico se juegue a puertas cerradas

Minella y Vazzoler lamentaron que el Clásico se juegue a puertas cerradas

Ovación
Minella y Vazzoler lamentaron que el Clásico se juegue a puertas cerradas

Minella y Vazzoler lamentaron que el Clásico se juegue a puertas cerradas

Etcheverry le dio el primer punto a la Argentina ante Países Bajos

Etcheverry le dio el primer punto a la Argentina ante Países Bajos

Real Madrid no piensa ceder a Mastantuono para el Mundial Sub 20

Real Madrid no piensa ceder a Mastantuono para el Mundial Sub 20

Racing obligado a ganar, jugará como local frente a San Lorenzo

Racing obligado a ganar, jugará como local frente a San Lorenzo

Vélez va por un triunfo ante Huracán que lo deje como líder en la Zona B

Vélez va por un triunfo ante Huracán que lo deje como líder en la Zona B

Policiales
Se entregó en Colastiné el presunto asesino de El Flaco García

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional