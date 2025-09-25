Los convocados en Unión y una modificación dispuesta por Madelón

Son 23 los futbolistas de Unión que están en Buenos Aires esperando el partido ante Banfield. Leonardo Madelón dispuso un cambio en la lista de convocados

Leonardo Madelón dispuso una variante en la lista de convocados.

El plantel de Unión aguarda concentrado el choque ante Banfield que se jugará este viernes desde las 19 con el arbitraje de Luis Lobo Medina.

El equipo rojiblanco está confirmado y por tercer partido consecutivo, el técnico rojiblanco Leonardo Madelón pondrá en cancha la misma formación.

Pero existe una variante, respecto a la última lista de convocados. Y la modificación tiene que ver con que no viajó con el plantel el defensor paraguayo Fernando Díaz.

Y en su lugar, el entrenador tatengue dispuso que se sume al banco de relevos el volante ofensivo Santiago Grella de 20 años, que actúa en el equipo de Reserva.