Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión está en Buenos Aires sin sorpresas y con equipo confirmado

El plantel de Unión llegó a Buenos Aires por la tarde y Leonardo Madelón repetirá la formación que viene de empatar con Independiente Rivadavia

Ovación

Por Ovación

25 de septiembre 2025 · 11:21hs
Unión repetirá la formación por tercer partido consecutivo.

Prensa Unión

Unión repetirá la formación por tercer partido consecutivo.

Este jueves por la mañana, el plantel de Unión llevó adelante el último entrenamiento previo al partido que jugará ante Banfield el viernes desde las 19.

Unión viaja con equipo confirmado

Luego de la práctica, el plantel almorzó y posteriormente viajó en micro con destino a Buenos Aires. En la delegación, hay una sopresa. Y es que figura el volante juvenil Santiago Grella, en lugar del paraguayo Fernando Díaz, pero la formación titular será la misma.

LEER MÁS: Unión y un desafío más por cumplir para ser el mejor equipo

Y es que luego del partido ante Independiente Rivadavia, no hubo jugadores lesionados ni tampoco suspendidos. Por lo cual, Leonardo Madelón repetirá la formación por tercer encuentro consecutivo.

La formación rojiblanca será con: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Unión Buenos Aires equipo
Noticias relacionadas
union no pierde de vista los movimientos de boca en torno a zenon

Unión no pierde de vista los movimientos de Boca en torno a Zenón

union ya conoce el cronograma de las fechas 11 y 12 del clausura

Unión ya conoce el cronograma de las fechas 11 y 12 del Clausura

los hermanos pitton dejan su huella en los futuros talentos de union

Los hermanos Pittón dejan su huella en los futuros talentos de Unión

Unión jugará la final de la Copa Santa Fe ante Centenario de San José de la Esquina.

Unión ya conoce los días y horarios para jugar la final de la Copa Santa Fe

Lo último

Estudiantes falló en los penales ante Flamengo y quedó fuera de la Libertadores

Estudiantes falló en los penales ante Flamengo y quedó fuera de la Libertadores

Liga de Quito le ganó a San Pablo y es semifinalista de la Copa Libertadores

Liga de Quito le ganó a San Pablo y es semifinalista de la Copa Libertadores

Los convocados en Unión y una modificación dispuesta por Madelón

Los convocados en Unión y una modificación dispuesta por Madelón

Último Momento
Estudiantes falló en los penales ante Flamengo y quedó fuera de la Libertadores

Estudiantes falló en los penales ante Flamengo y quedó fuera de la Libertadores

Liga de Quito le ganó a San Pablo y es semifinalista de la Copa Libertadores

Liga de Quito le ganó a San Pablo y es semifinalista de la Copa Libertadores

Los convocados en Unión y una modificación dispuesta por Madelón

Los convocados en Unión y una modificación dispuesta por Madelón

Dolor y reclamo en la comuna de María Luisa: este viernes imputan a los detenidos por el crimen de Damián Strada

Dolor y reclamo en la comuna de María Luisa: este viernes imputan a los detenidos por el crimen de Damián Strada

Unión presentó su plantel para intentar ser protagonista en la Liga Nacional

Unión presentó su plantel para intentar ser protagonista en la Liga Nacional

Ovación
Moreyra: Me fui libre mal de Colón, no me pagaban y ni sueldo tenía

Moreyra: "Me fui libre mal de Colón, no me pagaban y ni sueldo tenía"

Unión ya conoce el cronograma de las fechas 11 y 12 del Clausura

Unión ya conoce el cronograma de las fechas 11 y 12 del Clausura

Unión presentó su plantel para intentar ser protagonista en la Liga Nacional

Unión presentó su plantel para intentar ser protagonista en la Liga Nacional

Las lesiones no paran en Colón y habría dos bajas más para jugar ante Estudiantes (BA)

Las lesiones no paran en Colón y habría dos bajas más para jugar ante Estudiantes (BA)

Unión está en Buenos Aires sin sorpresas y con equipo confirmado

Unión está en Buenos Aires sin sorpresas y con equipo confirmado

Policiales
Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'