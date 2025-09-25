Unión está en Buenos Aires sin sorpresas y con equipo confirmado

El plantel de Unión llegó a Buenos Aires por la tarde y Leonardo Madelón repetirá la formación que viene de empatar con Independiente Rivadavia

Este jueves por la mañana, el plantel de Unión llevó adelante el último entrenamiento previo al partido que jugará ante Banfield el viernes desde las 19.

Luego de la práctica, el plantel almorzó y posteriormente viajó en micro con destino a Buenos Aires . En la delegación, hay una sopresa. Y es que figura e l volante juvenil Santiago Grella, en lugar del paraguayo Fernando Díaz, pero la formación titular será la misma.

Y es que luego del partido ante Independiente Rivadavia, no hubo jugadores lesionados ni tampoco suspendidos. Por lo cual, Leonardo Madelón repetirá la formación por tercer encuentro consecutivo.

La formación rojiblanca será con: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.