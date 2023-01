Sin embargo, el año nuevo llegó sin novedades en cuanto a una salida, más allá que en los contactos que mantuvo Luis Spahn con algunos medios en los últimos días de 2022, destacó que Unión no estaba tratando de vender jugadores, y la intención era que Juan Nardoni se quede en Unión una temporada más, ya que incluso fue uno de los requerimientos de Gustavo Munúa para continuar como DT.

¿Unión vendió bien o no a Juan Ignacio Nardoni?

El mismo Luis Spahn fue quien terminó confirmando el inminente acuerdo entre Unión y Racing por la venta de Juan Nardoni, y en diálogo con Radio La Red (AM 910), destacó: "Está avanzado con grandes posibilidades de concretarse, se está trabajando en los papeles y espero que no aparezcan detalles que impidan cerrar la negociación. En general acordamos todos los puntos que competen a una transferencia y espero que los abogados de las instituciones lleven adelante la papelería para terminarse. Hay un acuerdo de palabra, espero que hayamos tenido la virtud de contemplar todos los detalles para que no existan diferencias".

Y Luis Spahn, remarcó: "Hubo consultas de Brasil y de México, nosotros no salimos a vender a Nardoni, pero la oferta de Racing se fue superando y terminó siendo aceptable. Son valores de los más importantes del mercado argentino, recuerdo que el el 5 de noviembre me llamo Víctor Blanco para manifestarme que Racing quería a Nardoni".

Por lo que trascendió, finalmente los dirigentes de Racing le dieron el gusto a Fernando Gago, quien venía insistiendo desde hace mucho tiempo por su contratación. Unión, en su momento, quería cobrar un pago de 2.500.000 dólares por el 60 por ciento del pase, más otros 2.000.000 a abonar por el 40 por ciento restante a fines de 2025 y al parecer desde la Academia se ofreció abonar en pesos a dólar oficial, mientras que el Tatengue pidió al valor real.

Y el acuerdo es que Unión recibirá por Juan Nardoni de parte de Racing 2.750.000 dólares (de los 4.750.000 que pretendía) por el 70 por ciento del pase y el resto a pagar. La Academia tiene en los próximos dos años la oportunidad de comprar el otro 30%, ambas por el 15%. Mientras que Unión se queda con una plusvalía del 10% de cualquier transferencia que supere los 8.000.000 de dólares. Vale tener en cuenta que por cada ingreso que tenga el Tatengue le debe ceder el 20% a Santa Fe Fútbol Club, según el convenio firmado en su momento.