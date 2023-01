Pero todavía hay informaciones respecto a posibles salidas y, lo que parecía un préstamo prácticamente hecho de Kevin Zenón a Banfield, de golpe pasó a estar frío. Se iba a hacer con un cargo de aproximadamente 200.000 dólares, pero un factor preponderante hizo que no prospere: antes debe renovar su contrato que finaliza a fin de año.

Algo lógico, ya que sino se perdería parte del patrimonio. Por ahora, no hubo avances al respecto y por eso la negociación quedó parada. El Taladro lo quiere, pero no tiene los mismos tiempos que Unión, en este caso, y ya estaría analizando otras alternativas. No está caído, pero si esto persiste, indefectiblemente si.

Kevin Zenón.jpg Estaría frío el préstamo de Kevin Zenón a Banfield, porque antes debe renovar en Unión. Prensa Unión.

Asimismo, es considerado por el DT Gustavo Munúa, por lo que, a su vez, no habría apuro. El tema está en lo que quiera hacer también el jugador, que se mantiene con perfil bajo y haciendo la pretemporada.

Lo concreto que es que aún no asoma un acuerdo. En su misma situación está Lucas Esquivel, cuyo acuerdo expira el 31 de diciembre. No tiene ofertas por el momento, pero la idea es mejorarle su salario y ponerle candado. Dos jugadores que forman parte del patrimonio y Unión busca potenciarlos.