Los tres cambios por los que apostará Kily González en Unión

La victoria ante Newell's dejó como saldo negativo la lesión de Bruno Pittón, quien sufrió una fractura en el maxilar inferior, por lo cual hay muchas chances de que no vuelva a tener acción en lo que resta del Torneo de la Liga Profesional.

Enzo Roldán.jpg Prensa Unión

De esta manera, todo conduce a que Mateo Del Blanco, quien reemplazó a Bruno Pittón cuando se lesionó ante Newell's, aparezca entre los 11, en el único cambio que tendría la defensa, más allá de la molestia con la que terminó el partido anterior Miguel Torrén.

Kily González hará dos cambios tácticos en Unión

Pero para visitar a Independiente este martes desde las 21, Cristian González adelantó en conferencia de prensa que jugarían este partido los que estuvieran al 100% de sus posibilidades físicas, debido a la seguidilla que está experimentando Unión, que el próximo sábado recibirá a Atlético Tucumán, en el 15 de Abril.

En el mediocampo, en tanto, Kily González se inclinará por colocar entre los 11 a Enzo Roldán en lugar de Simón Rivero, quien justamente no estaba al limite de su capacidad física tras los encuentros ante Gimnasia y Newell's.

Lucas Gamba 1.jpg Prensa Unión.

Pero no todo terminaría allí, ya que como se venía presumiendo, Lucas Gamba sería titular en lugar de Adrián Balboa, quien hizo un gran esfuerzo físico en los dos últimos partidos. Más allá que no está atravesando su mejor momento, a pesar del gol ante el Lobo, su salida no tiene que ver con motivos futbolísticos.