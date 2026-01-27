Lucas Menossi se realiza la revisión médica y firmará contrato con Unión

El volante se realiza la revisión médica y, si no surgen imprevistos, firmará para convertirse en la tercera incorporación de Unión en este mercado.

Unión está muy cerca de cerrar a su tercer refuerzo del verano. Lucas Menossi se encuentra en un sanatorio de Santa Fe realizándose la revisión médica y, en caso de que los resultados sean satisfactorios, quedará todo listo para que se convierta oficialmente en nuevo jugador rojiblanco en las próximas horas.

El mediocampista, que esta mañana estuvo en Casa Unión acompañando a sus futuros compañeros , ya tiene un acuerdo de palabra con la dirigencia. Solo resta superar los estudios clínicos de rutina para estampar la firma y sumarse de manera formal al plantel que afrontará la temporada.

La dirigencia tatengue se movió con rapidez para asegurar su llegada a un día del cierre del libro de pases. Menossi llega en condición de libre, ya que su vínculo con Belgrano finalizó en diciembre, lo que le permitió negociar sin trabas contractuales. De confirmarse su incorporación, será el tercer refuerzo de Unión y probablemente el último de este mercado de verano, cumpliendo con uno de los pedidos del cuerpo técnico para reforzar la zona media con experiencia y equilibrio.

image

Lucas Menossi y su paso por Belgrano

El volante jugó la última temporada en Belgrano, club al que arribó en 2024. Con la camiseta del “Pirata” disputó 35 partidos oficiales y marcó un gol, siendo una alternativa frecuente dentro de la rotación del equipo cordobés.

Su presencia constante en un plantel competitivo le permitió mantenerse en ritmo de Primera División, algo que en Unión valoran especialmente pensando en un torneo exigente y de mucha fricción en la mitad de la cancha.

LEER MÁS: Cierra el mercado de pases y Unión define si se retira o espera una oportunidad

La etapa dorada de Lucas Menossi en Tigre

Donde Menossi dejó una huella profunda fue en Tigre, club en el que tuvo dos etapas muy recordadas. Fue campeón de la Copa de la Superliga 2019, en la histórica final ante Boca, y también integró el plantel que logró el título de Primera Nacional 2021, devolviendo al Matador a la máxima categoría.

En el conjunto de Victoria disputó 245 partidos, convirtió 19 goles y aportó 19 asistencias entre torneos locales y copas. Su recorrido incluyó desde su debut en 2011 hasta 2019, con un regreso desde 2021, acumulando 18.416 minutos en cancha y siendo titular en campañas destacadas como las de 2022 y 2023.

Con ese respaldo y su actualidad física, Unión apuesta a que Menossi aporte orden, experiencia y presencia en el mediocampo, en un plantel que busca consolidarse desde el equilibrio y la intensidad. Si la revisión médica no arroja sorpresas, el Tatengue sumará una pieza de peso para su estructura futbolística.