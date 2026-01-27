Cierra el mercado de pases y Unión define si se retira o espera una oportunidad

A horas del cierre formal del mercado de pases en el fútbol argentino, Unión atraviesa un momento de evaluación puertas adentro. Con varias incorporaciones ya concretadas, el cuerpo técnico que encabeza Leonardo Madelón define si el grupo está completo o si vale la pena esperar una posibilidad inesperada.

Hasta acá, Unión apuntó a fortalecer la estructura principal del equipo , apostando por futbolistas con rodaje y presencia en la máxima categoría. El primer paso fue la incorporación de Matías Mansilla , llegado desde Estudiantes de La Plata, elegido para ocupar un lugar clave y dar seguridad bajo los tres palos en una temporada que exige solidez desde el fondo.

En el mediocampo, la dirigencia avanzó por Brahian Cuello, un volante con despliegue y capacidad para adaptarse a distintas funciones, una pieza que le brinda a Leonardo Madelón variantes tácticas y mayor intensidad en la zona central. A ese armado se sumó luego Lucas Menossi, de último paso por Belgrano, un nombre que garantiza experiencia, criterio con la pelota y equilibrio, atributos que el cuerpo técnico buscaba para ordenar el juego y sostener el funcionamiento colectivo.

Unión y la decisión final del mercado

Con estos nombres ya incorporados, en el mundo Unión entienden que los puestos prioritarios fueron cubiertos, aunque el mercado siempre puede ofrecer una oportunidad de último momento, ya sea por la salida inesperada de un jugador en otro club o una negociación que se destrabe sobre la hora. Por eso, mientras el cierre se acerca, la postura no es tajante. No hay negociaciones avanzadas, pero tampoco una retirada oficial del mercado. Todo dependerá de si aparece una chance que encaje desde lo deportivo y lo económico.

El entrenador rojiblanco fue claro desde el inicio de la pretemporada: buscaba un arquero titular, variantes en el mediocampo y mayor equilibrio en el equipo. Con las llegadas ya confirmadas, siente que cuenta con una base más sólida que la del semestre pasado. Ahora, la pelota la tiene el reloj. Unión espera, analiza y no descarta nada, en un mercado que suele guardar sorpresas hasta el último minuto.