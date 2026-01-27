Uno Santa Fe | Unión | Unión

Lucas Menossi llegó a Casa Unión y está a un paso de firmar

El mediocampista ya se encuentra en Casa Unión, donde realizará la revisión médica antes de sellar su contrato hasta diciembre de 2026.

Ovación

Por Ovación

27 de enero 2026 · 08:54hs
Lucas Menossi llegó a Casa Unión y está a un paso de firmar

Unión avanza en la incorporación de Lucas Menossi, quien ya está en Casa Unión para completar los pasos previos a su vínculo con el club. El volante se someterá a la revisión médica y, si todo transcurre con normalidad, firmará contrato hasta diciembre de 2026 para sumarse al plantel de Leonardo Madelón.

Lucas Menossi en Unión: instancia final de la incorporación

La presencia del mediocampista en Santa Fe marca la recta final de la gestión dirigencial. El futbolista si cumple con los estudios médicos de rutina, avanzará con la firma que oficializará su llegada al plantel profesional. Se trata de un movimiento que el club venía trabajando para reforzar una zona en la que el cuerpo técnico buscaba alternativas de cara al inicio de la competencia.

Con esta incorporación, Unión suma una variante en la mitad de la cancha. Menossi puede desempeñarse en distintos roles del sector central, algo que amplía las opciones dentro de la estructura del equipo. El contrato previsto hasta fines de 2026 responde a la planificación deportiva del club, que continúa ajustando detalles en los últimos días del mercado.

LEER MÁS: Cierra el mercado de pases y Unión define si se retira o espera una oportunidad

El 2025 del futbolista

En su etapa más reciente defendió los colores de Belgrano de Córdoba, donde tuvo continuidad a lo largo de la temporada, participando en varios encuentros oficiales y aportando un tanto. Tras finalizar su contrato a fines del año pasado, quedó con el pase en su poder y en condiciones de definir su próximo destino.

Unión Lucas Menossi Leonardo Madelón
Noticias relacionadas
union ofrece poco, no aparecen clubes y corvalan esta atrapado en la indefinicion

Unión ofrece poco, no aparecen clubes y Corvalán está atrapado en la indefinición

union se movio rapido y cerro la llegada del volante lucas menossi

Unión se movió rápido y cerró la llegada del volante Lucas Menossi

union se prepara para recibir a obera tc en busca de estirar el invicto en la liga nacional

Unión se prepara para recibir a Oberá TC en busca de estirar el invicto en la Liga Nacional

tras renovar en union, froilan diaz fue presentado en deportivo quito

Tras renovar en Unión, Froilán Díaz fue presentado en Deportivo Quito

Lo último

Cómo deben verse los remises en la ciudad de Santa Fe: pautas para ser identificables para los usuarios

Cómo deben verse los remises en la ciudad de Santa Fe: pautas para ser identificables para los usuarios

Huracán recibe a Independiente Rivadavia en el Ducó

Huracán recibe a Independiente Rivadavia en el Ducó

Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

Último Momento
Cómo deben verse los remises en la ciudad de Santa Fe: pautas para ser identificables para los usuarios

Cómo deben verse los remises en la ciudad de Santa Fe: pautas para ser identificables para los usuarios

Huracán recibe a Independiente Rivadavia en el Ducó

Huracán recibe a Independiente Rivadavia en el Ducó

Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

Golpe de calor: el Hospital Alassia alerta por el impacto de las altas temperaturas en niños

Golpe de calor: el Hospital Alassia alerta por el impacto de las altas temperaturas en niños

River vs Gimnasia: duelo en el Monumental para seguir en racha

River vs Gimnasia: duelo en el Monumental para seguir en racha

Ovación
Se realizó la presentación oficial del Maratón en Coronda

Se realizó la presentación oficial del Maratón en Coronda

La Salle Jobson comenzó la pretemporada en Cabaña Leiva

La Salle Jobson comenzó la pretemporada en Cabaña Leiva

Se presentó la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Se presentó la 8° Copa Ciudad de Recreo de fútbol masculino

Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

Vélez y Talleres se miden en Liniers por la fecha 2

Racing recibe a Central con urgencias tras un debut sin respuestas

Racing recibe a Central con urgencias tras un debut sin respuestas

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"