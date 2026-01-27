Lucas Menossi llegó a Casa Unión y está a un paso de firmar

El mediocampista ya se encuentra en Casa Unión, donde realizará la revisión médica antes de sellar su contrato hasta diciembre de 2026.

Unión avanza en la incorporación de Lucas Menossi , quien ya está en Casa Unión para completar los pasos previos a su vínculo con el club. El volante se someterá a la revisión médica y, si todo transcurre con normalidad, firmará contrato hasta diciembre de 2026 para sumarse al plantel de Leonardo Madelón.

La presencia del mediocampista en Santa Fe marca la recta final de la gestión dirigencial. El futbolista si cumple con los estudios médicos de rutina, avanzará con la firma que oficializará su llegada al plantel profesional. Se trata de un movimiento que el club venía trabajando para reforzar una zona en la que el cuerpo técnico buscaba alternativas de cara al inicio de la competencia.

Con esta incorporación, Unión suma una variante en la mitad de la cancha. Menossi puede desempeñarse en distintos roles del sector central, algo que amplía las opciones dentro de la estructura del equipo. El contrato previsto hasta fines de 2026 responde a la planificación deportiva del club, que continúa ajustando detalles en los últimos días del mercado.

El 2025 del futbolista

En su etapa más reciente defendió los colores de Belgrano de Córdoba, donde tuvo continuidad a lo largo de la temporada, participando en varios encuentros oficiales y aportando un tanto. Tras finalizar su contrato a fines del año pasado, quedó con el pase en su poder y en condiciones de definir su próximo destino.