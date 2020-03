"Por la salida de Leonardo Madelón, más todo el conflicto de AFA, se fue una semana agitada", reconoció el presidente de Unión, tras los acontecimientos que sacudieron la escena en los días previos al comienzo de la Copa Superliga. Ahora, Luis Spahn está metido de lleno en la búsqueda del nuevo entrenador, pero sin apremios, ya que estima que el fútbol se suspenderá por la pandemIa de coronavirus.

"Son los desafíos que tenemos los dirigentes, de encontrar las soluciones a los problemas que aparecen", apuntó el mandamás rojiblanco en diálogo con LT10 AM 1020.

"Era predecible que todo este escenario pasara, porque están cerrando todas las ligas en el mundo. Este deporte toma mucha relevancia, pero tiene acá que ver con la sociedad. Entiendo a los jugadores que piden bajar el riesgo y esperemos el crecimiento de la pandemia no sea como en otros país. Nosotros no somos quienes para opinar. Pero todos tienen derecho de guardar su salud y el aislamiento es fundamental para combatir la enfermedad. El fútbol se va a aparar. Es ineludible", apuntó Luis Spahn en lo que parece ser un secreto a voces.

Luis Spahn .jpeg El presidente de Unión, Luis Spahn, se sumó a la idea de suspender la Copa Superliga. Gentileza | Unión en tu Dial

Asimismo, siguió con la toma de consciencia: "Capaz se licencia a los empleados en los trabajos para que la gente no circule en las calles durante algunos días. Necesitamos de todos los argentinos para atacar este inconveniente".

Luego sí se metió de llenó en el fútbol y fue terminante ante algunos rumores que salieron a la luz en las últimas horas. Por ejemplo el exárbitro Pablo Lunati, quien vaticinó que se sacarán los descensos: "No le veo el sentido a lo que dice. Si está en duda la Copa América, no veo por qué no se pueda consumar la conclusión del torneo. Tampoco se puede desconocer el esfuerzo de los que vienen los clubes del ascenso y que son merecedores de su premio. No encuentro la lógica. Unión no decide y hay nuevos espacios en el fútbol argentino. Se ve una gran voluntad de modificar las cosas a conveniencia de cada uno".

Luis Spahn.jpg Luis Spahn se mostró firme en Unión al insistir con mantener los tres descensos UNO Santa Fe / José Busiemi

Además, el titular de Unión opinó sobre la no presentación de River ante Atlético Tucumán: "El incumplimiento de las reglas no da derecho el eximir del castigo. Las normas están para ser cumplidas. River se equivocó. Fue algo político por la revelación que tiene contra la Superliga. Creo que esto es político, porque River no va a cambiar el país y espero que se tome con seriedad esta situación única, porque la problemática es la conducta de los argentinos, a los que nos cuesta manejar algunas cosas".

Indefectiblemente habló respecto a las gestiones que hay para encontrar al reemplazante de Leonardo Madelón: "Se dio la circunstancia justo cuando estaba en Buenos Aires y aproveché para tomar algunas charlas y entrevistas. Llegaron entre 50 y 60 ofrecimientos de los más variados".

Leonardo Madelón.jpg Luis Spahn contó sus sensaciones respecto a la salida de Leonardo Madelón como DT de Unión UNO Santa Fe / José Busiemi

"El viernes pasado, haciendo un análisis, evaluamos que había una circunstancia que no sería algo que nos lleve a apurarnos por la suspensión del torneo. Eso nos puede dar un margen. Nos estamos ocupando para que la resolución sea en lo inmediato paso. Buscamos una persona de experiencia y trayectoria. Hay muchos desocupados, pero para nosotros hay muchos ocupados. Eso quizás complica un poco las cosas", agregó Luis Spahn.

Después, mencionó que ya hay un nombre descartado para agarrar en Unión tras la salida de Leonardo Madelón: "(Gustavo) Alfaro ya nos manifestó que no saldrá de Buenos Aires y solo dirigirá a clubes que no tengan una gran exposición después de estar en Boca. Ya está clarísimo y no es un nombre potable. Solo tomará un club de Buenos Aires. Esto es una decisión de grupo. Seguramente nos juntaremos con los referentes del plantel cuando estemos muy cerca de concretarse la designación del técnico".

Unión Copa Sudamericana.jpg "Leonardo Madelón no conocía el camino de jugar la Copa Sudamericana. Por eso creo que lo condicionó la crítica", dijo el presidente de Unión. UNO Santa Fe | José Busiemi

Para muchos no quedaron claros los fundamentos que esgrimió Leonardo Madelón por su salida. Luis Spahn tampoco, aunque tiene algunas presunciones, tirándole algún que otro dardo: "Al parecer él no encontraba las respuestas necesarias. A mí entender, fue producto de que no pudo suplir los rendimientos de los que se fueron. Esta falta de rendimiento tendría que haberlo analizado después de jugar con Mineiro y River, donde hubo altos niveles. Sí queremos hablar del anterior semestre, recuerdo que Leo dijo que le habíamos traído todo lo que pidió y que lo podían echar tranquilo. Es como medio tarde decir eso después de ocho meses".

En el final, el presidente de Unión, mencionó: "Madelón era una persona que no conocía el camino de jugar la Copa Sudamericana. Por eso creo que lo condicionó la crítica. Es mi sensación. Cuando evaluó que su exposición se veía perjudicaba, al igual que el cariño de la gente, optó por dar un paso al costado".