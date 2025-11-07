Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón finalmente metería mano en Unión para buscar la clasificación ante Barracas

Cuando parecía que Leonardo Madelón iba a repetir otra vez los 11 de Unión, probó con un cambio para recibir a Barracas Central por la fecha 15 del Clausura

7 de noviembre 2025 · 10:15hs
La gran incógnita en esta semana pasaba por aquellos futbolistas que habían terminando con distintas molestias el partido ante Newell's. Pero para tranquilidad del DT de Unión Leonardo Madelón, todos ellos están a disposición después de estos días

Madelón igual cambia en Unión

Así las cosas, Lautaro Vargas y Marcelo Estigarribia se recuperaron rápido. En la práctica del jueves, Tarragona respondió de buena manera, dado que venía trabajando de manera diferenciada y eso permitió analiza en mantener la recta. Sin embargo, en el último trabajo de este viernes, el Francés ubicó a Chelo junto a Agustín Colazo en el ataque. Esto tiene implicancia en el físico de Tarragona, que no debe estar óptimo.

Así las cosas el Tate pondrá en cancha la base que cosechó dos triunfos al hilo: ante Defensa y Justicia en Santa Fe y contra Newell's en Rosario

La formación rojiblanca será la siguiente: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Nicolás Palavecino; Marcelo Estigarribia y Agustín Colazo.

