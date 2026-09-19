Madelón, tras la caída de Unión: "Nos equivocamos, hay que aprender a cuidar los resultados"

Leonardo Madelón dejó sus sensaciones luego de la derrota de Unión frente a Independiente por 2-1 en el 15 de Abril y reconoció que el equipo no tuvo la madurez necesaria para sostener una ventaja que había conseguido con justicia.

El DT también habló de las polémicas arbitrales, la falta de regularidad y la necesidad de reconstruir un equipo que sufrió varias modificaciones en el plantel.

“No tuvimos la madurez para cuidar el resultado”, admitió Madelón al analizar cómo se le escapó el partido. El entrenador destacó el buen primer tiempo de Unión y consideró que el Tatengue había preparado el encuentro para imponerse, pero lamentó que dos errores en la parte defensiva permitieran la remontada de Independiente. “Nos equivocamos en zona baja. Son pibes, puede pasar. Yo los tengo que respaldar”, sostuvo.

El técnico también fue claro respecto del objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana. “Yo me lo puse desde el primer día, de entrada a los ocho y de entrada a la Sudamericana”, aseguró, aunque aclaró que no alcanzar ese objetivo no significaría un fracaso. A su vez, consideró que el resultado más justo del partido habría sido un empate y cuestionó que Independiente haya llegado al triunfo a partir de errores propios: “Llegó dos veces y nos hicieron dos goles de errores, más nuestros que mérito de ellos”.

“Hay que empezar a construir un equipo”, dijo el DT de Unión

Uno de los puntos sobre los que más insistió Madelón fue la necesidad de encontrar una mayor regularidad. El entrenador admitió que Unión todavía no logró consolidar una estructura definitiva después de los cambios que sufrió su plantel y dejó abierta incluso la posibilidad de modificar el sistema táctico.

UNO Santa Fe / José Busiemi

“Se desarmó algo y tengo que armar otra vez”, explicó. En ese sentido, pidió paciencia y destacó la predisposición de los futbolistas: “Trajimos buenos jugadores, pero hay que empezar a construir un equipo. No es fácil armar un equipo”.

Madelón además remarcó uno de los grandes problemas de este Unión: la dificultad para mantener el arco en cero. “Hacemos muchos goles, siempre hacemos goles, pero nos están haciendo muchos goles. Entonces, es un problema a resolver”, reconoció. También admitió que el aspecto defensivo es una cuenta pendiente y anticipó que puede buscar planteos más conservadores en algunos partidos.

El equipo y las decisiones del DT de Unión

El técnico explicó además algunos de los cambios realizados durante el partido. Sobre la salida de Marcelo Estigarribia, protagonista del gol del Tatengue, aclaró que obedeció a una cuestión física: “Estaba haciendo un buen partido, pero estaba cansado”. En su lugar ingresó Mauro Luna Diale, buscando darle mayor profundidad al equipo.

También respaldó el debut como titular de Matías Rocha, a quien consideró a la altura del partido y destacó por haber jugado un buen encuentro pese a recibir un golpe. “Creo que cumplió. Es un tipo que da seguridad”, afirmó.

Sobre Ignacio Malcorra y Brahian Cuello, Madelón fue tajante al explicar la elección del equipo titular: “Yo soy el técnico, conozco la semana, no tengo que explicarle nada a nadie”. Y remarcó que nadie tiene el puesto asegurado: “Nadie tiene el puesto comprado”.

“No me voltea nada”

Pese al golpe, Madelón evitó dramatizar y buscó transmitir tranquilidad. Reconoció que la derrota le dolió, especialmente porque Unión había preparado el encuentro pensando en ganar, pero dejó en claro que no piensa bajar los brazos.

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“No es negro, nada es negro”, afirmó. “Duele, claro que duele, a mí me duele mucho, pero mañana arranco y el lunes entreno otra vez con la mejor energía”.

El entrenador sabe que Unión deberá reconstruirse después de haber frenado el envión que había conseguido con tres victorias consecutivas. Ahora tendrá varios días de trabajo antes de visitar a Boca y, según sus propias palabras, será tiempo de analizar variantes, recuperar jugadores y, sobre todo, volver a creer en una idea para que el equipo pueda recuperar la regularidad que perdió.