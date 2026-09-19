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Cómo se encuentra el historial entre Unión e Independiente

Unión e Independiente se enfrentarán este sábado desde las 16.45 en el 15 de Abril. Cuáles son los datos claves del historial.

Ovación

Por Ovación

19 de septiembre 2026 · 10:22hs
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Cómo se encuentra el historial entre Unión e Independiente

Prensa Unión

Unión e Independiente volverán a enfrentarse este sábado desde las 16.45 en el 15 de Abril, por la décima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. En la previa del duelo, el historial entre ambos equipos marca una clara ventaja para el conjunto de Avellaneda, aunque los antecedentes más recientes muestran una historia mucho más pareja.

Independiente manda en el historial

Durante la era del profesionalismo, Unión e Independiente se enfrentaron en 74 oportunidades, con 31 victorias para el Rojo, 12 triunfos del Tatengue y 31 empates. De esta manera, el conjunto de Avellaneda mantiene una ventaja de 19 partidos sobre el equipo santafesino.

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El último enfrentamiento fue por la Copa Argentina 2026, cuando Independiente se impuso 2-0 en el estadio Marcelo Bielsa y eliminó a Unión en los 16avos de final. Santiago Montiel y Maximiliano Gutiérrez marcaron los goles para el equipo dirigido por Jadson Viera.

Pero antes de ese cruce hubo un partido que quedó marcado por su espectacularidad. El 10 de marzo de este año, por el Torneo Apertura, Independiente y Unión igualaron 4-4 en Avellaneda. El Rojo consiguió el empate en el último minuto, a través de Juan Manuel Fedorco, en un encuentro de enorme intensidad.

¿Cómo está el historial reciente entre Unión e Independiente?

Si se toman los últimos cinco enfrentamientos, Independiente también tiene una ventaja: ganó tres, Unión uno y empataron el restante.

* Independiente 2-0 Unión — Copa Argentina 2026.

* Independiente 4-4 Unión — Torneo Apertura 2026.

* Independiente 3-0 Unión — Liga Profesional 2024.

* Unión 3-0 Independiente — Liga Profesional 2023.

* Unión 0-1 Independiente — Liga Profesional 2022.

El antecedente más reciente en el 15 de Abril fue precisamente ese 0-1 de 2022, cuando el equipo dirigido por Julio César Falcioni se impuso con un gol de Lucas Romero. Para encontrar la última victoria de Unión como local ante el Rojo hay que remontarse a 2023, cuando el Tatengue goleó 3-0.

Un duelo con mucho en juego entre Unión e Independiente

Más allá de los números históricos, el partido del sábado tendrá una importancia especial para ambos. Unión llega con 13 puntos e Independiente con 14, por lo que se trata de un enfrentamiento directo entre dos equipos que buscan mantenerse en zona de clasificación a los playoffs.

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El Tatengue intentará recuperarse después de la derrota ante Talleres en Córdoba, mientras que el Rojo buscará volver a ganar luego del empate 1-1 frente a San Lorenzo.

Así, el historial favorece claramente a Independiente, pero los últimos cruces dejaron partidos de características muy diferentes. El 15 de Abril volverá a ser escenario de un capítulo entre dos equipos que necesitan sumar para no perder terreno en la recta decisiva del Clausura.

Unión Independiente 15 de Abril
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