Madelón: "Ni se me cruza por la cabeza irme a algún lado"

Esta semana fue distinta en cuanto a su finalización pues en el contacto con la prensa no hablaron los futbolistas y el que lo hizo fue el DT Leonardo Madelón, en un hecho poco habitual desde el inicio de este proceso una vez finalizada la Copa América.

El propio conductor en su arranque se encargó de aclarar que "preferí que no hablen los jugadores para sacarle presión, hay que liberarlos. Tenemos que recuperar esa identidad que perdimos como equipo, nos está costando conseguir resultados, el equipo trabajó muy bien, estamos en un lugar que no nos gusta, una posición incómoda, vamos a trabajar para salir".

Seguidamente confirmó el equipo con cinco modificaciones (ver aparte) y resaltó que "uno no esconde nada, la idea es volver al origen, vamos a jugar con un Central que ganó dos partidos y empató cuatro, será un partido intenso, de mucha concentración, estoy muy bien, estamos tranquilos, dolidos como está el hincha y preparados para estar todos juntos en la Avenida y hacer un buen partido".

Respecto al rival que llegará este viernes a Santa Fe, el DT de Unión apuntó que "Central tiene varios jugadores que tuvimos nosotros y saben como es uno, el cuerpo técnico, trabajamos muchos sobre la recuperación anímica, creer en nuestras capacidades, vinieron los dirigentes, algunos hinchas también a charlas, pero cómo no dije. Yo no tengo nada que esconder".

Y más adelante, agregó: "Cuando un hijo trae buenas notas y le va bien en el colegio no decimos nada, pero cuando viene con cuatro o cinco materias sin aprobar le preguntamos que necesita para mejorar. La institución está por arriba de todos, mañana es un lindo momento para sumar, los buenos momentos se terminaron y los malos se van a terminar, confiar en la capacidad del grupo que está bien, no hay jugadores peleados, ni falta de convencimiento, estamos necesitando un buen resultado".

Embed “Confiar mucho en nosotros y en la capacidad de este grupo”.



— Club Atlético Unión (@clubaunion) September 19, 2019

Cuando dio algunos detalles de la conformación del equipo, el orientador dijo que "poner las piezas en su lugar era lo más idóneo, es una responsabilidad mía ubicar a jugadores como Cavallaro, hizo una buena semana, tiene buena pegada y nos dará fútbol. Estamos necesitando un resultado positivo, no hay excusas. Al hincha de Unión lo necesitamos, que nos venga a apoyar y dar una mano muy grande".

En otro tramo hizo mención a la lesión de Carabajal, al sostener que "cuando el jugador esté al 100 por ciento lo vamos a utilizar. Si me costaría irme por no ponerlo lo haría pero cuando lo vean en el grupo lo vamos a tener en cuenta. Eso será entre lunes y martes, no lo estoy obligando porque sino perjudicaría su carrera".

Llegaron las preguntas acerca de su continuidad por los resultados que no se vienen dando, y Madelón respondió con firmeza: "Soy un entrenador más en la institución como hubo muchos, no tengo ningún derecho adquirido como siempre lo dije, no me siento dueño del club, ni se me cruza por la cabeza irme a algún lado. Estoy pensando en los 30 partidos para terminar el año, van 5 o 6 donde fuimos irregulares. No es como empieza, sino como termina la vida, capaz que terminamos mejor que el inicio, si perdés 5 partidos más te diría que estoy lastimando a la institución y me iría, pero no se me cruza eso y mañana nos irá bien".

Peano seguirá custodiando el arco rojiblanco y a propósito de esto, Madelón disparó: "Tiene plena confianza, es un jugador de la cantera, un pollo nuestro que lo veníamos teniendo, maduró mucho y se puede equivocar como ustedes (por los periodistas) se equivocan en su trabajo, el pibe necesita confianza y que el equipo lo ayude en resultados".

Y respecto a la situación de Maximiliano Cuadra, el técnico reconoció que "charlé con él, hay otros jugadores que entiendo están mejor, tiene que levantar, lo tiene que mostrar en cada entrenamiento y recuperar terreno que lo tiene otro, pero para eso debe salir de abajo".

Antes de su despedida apuntó que "me junté con el cuerpo técnico esta semana, con los años aprendí a pilotear en la tormenta, intentamos hacer hincapié para que no nos suceda en el inicio como pasó con Arsenal y San Lorenzo. Confío que los muchachos lo van a hacer, siempre que llovió para y va a parar mañana para Unión que cambiará la racha".