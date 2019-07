Madelón: "Nos llevamos un puntazo"

El debut de Unión en la Superliga 2019/2020 era toda una incógnita, debido a que en el receso se fueron jugadores que fueron claves en las dos últimas campañas, mientras que hubo un grupo de otros futbolistas que sufrieron diversos inconvenientes físicos que le impidieron contarlos ante el campeón Racing en Avellaneda.

Y el Tate cumplió a la perfección el libreto que les impuso Leonardo Madelón, ya que plantó un equipo con cinco defensores, cuatro volantes y un delantero, donde se destacaron las caras nuevas como Sebastián Moyano, Jalil Elías y Ezequiel Bonifacio, mientras que los conocidos tuvieron un gran rendimiento para que el Tate termine rescatando un valioso punto en Avellaneda.

Luego del partido y tras varios minutos en zona de vestuarios, salió Leonardo Madelón de la zona de vestuarios y comenzó diciendo: "Un puntazo, vinimos a la casa de uno de los equipos que mejor juegan en la Argentina, nos tiraron 30 centros y rechazamos todos, salió bien el plan de control, el estratégico mal ya que no pudimos contragolpear. Nos estamos armando, pero en esta casa y en este contexto es un punto de oro para nosotros, ya que ahora tenemos la chance de sumar de a tres de local. Si no nos llevábamos nada íbamos a tener muchas preguntas encima, dudas. La verdad que aguantamos bien, los llevamos a los costados, tiraron centros, solo tuvieron un mano a mano de Cvitanich en el final, pero luego fue un partido de situaciones parejas, Racing con todo el terreno y nosotros no pudimos armar ningún contragolpe".

"Hay jugadores como los dos centrales (Gómez Andrade y Bottinelli), Damián (Martínez), Corvalán ya nos conoce, y cuando pasa eso ellos transmiten en la cancha lo que piensa el cuerpo técnico. Tenía mucha fe de llevarnos algo más, pero con el correr del partido vi que era imposible. Estuvimos muy lejos del arco rival y es un punto que para nosotros vale oro", destacó en otra parte de la conferencia.

Y agregó: "Racing fue renunciando porque se fue cansando de atacar y chocaba mucho, Carabajal organizó los contragolpes. El empate para nosotros está muy bien, nos hubiese gustado ver algo más de fútbol. Chacho (Coudet) armó un equipo con muchas variantes, luego ingresó Montoya, Solari fue de cuatro. Al hincha de Unión que se quede tranquilo que hay con qué, hay buen material, Es un punto valiosísimo porque aquí perdieron muchos, y nosotros nos llevamos un valioso empate".

Sobre las caras nuevas, Madelón destacó: "Bien, el arquero (Moyano) completó un partido muy bueno, sobrio, correcto. Carabajal sabemos que nos dará pausa, remates al arco y buena pelota parada, mucha dinámica de Bonifacio. A Elías lo veo muy parecido a Mauro (Pittón), le falta soltarse. Nos quedaron afuera Bou y Mazzola que nos hubiese gustado tenerlos y la ofensiva hubiese sido otra".

Y siguió con el análisis del partido: "Neutralizamos muy bien a un gran equipo, nos cerramos en un momento porque el punto servía. Faltando 15 o 20 minutos nos dimos cuenta que había que cobijarse porque el empate servía".

Luego se refirió a los rumores de la partida de Franco Troyansky al Huesca de España, y dijo: "Me comentaron, pero no me corresponde hablar, ya que hay un secretario técnico y un presidente que deben estar más al tanto".

Por último, se lo consultó por la chance de que llegue Juan Ignacio Cavallaro, y dijo: "Nos vendría muy bien, pero no sé nada ya que estuve concentrado y estuve tratando de abstraerme de todo eso, pero es un jugador que necesitamos".