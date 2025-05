Madelón, optimista en Unión: "Hay que valorar el punto, porque no había que perder"

"Es duro empezar abajo de entrada contra un rival durísimo como Belgrano, por suerte nos pudimos acomodar y luego el cansancio pesó. Hay que valorar el punto, porque no había que perder. Hay que sumar y ahora tenemos dos partidos en casa", afirmó el Francés, quien destacó la entrega por sobre el rendimiento: "No felicité a los jugadores por el rendimiento, sino por la entrega. Entendieron todo y no se desordenaron".

Sobre el entretiempo, el DT reveló: "Fuimos al vestuario empatando y no perdiendo. Fue una charla donde expliqué que es complicado el fútbol. Que te digan que arrancás casi perdiendo, con el ambiente tenso, es complicado, pero tuvimos tranquilidad. La charla fue motivadora y hay que comprometerse".

Madelón también se refirió al contexto que atraviesa el plantel: “Estamos en medio de una tensión ambiental y hay que cuidar a los jugadores. Lo pasé como jugador y entrenador. Me dieron vuelta de varias maneras y después te vienen a pedir perdón. Así es el fútbol y estoy acá para sacarles esa presión. Lo que más valoro es la entrega".

Más de Madelón en la conferencia de Unión

En cuanto al estado físico del equipo, el entrenador fue claro: “El profe me dijo que físicamente están bien. Si ganábamos los jugadores «vuelan», y como no pudimos, «llegamos justitos». La realidad es que están bien. Quizás busquemos otro método táctico”.

Leonardo Madelón.jpeg Madelón dejó su óptica del empate de Unión. UNO Santa Fe | José Busiemi

Consultado por algunos nombres propios, Madelón destacó: "Diego Díaz es una grata sorpresa y lo vamos a cuidar. La gente se contagió. Lo mismo que Agustín Colazo, a quien le vamos a sacar más. Están quizás con ese temor de qué dicen afuera. Así que a mentalizarnos en Palestino y ganarle para seguir con vida".

Sobre Mauricio Martínez, agregó: "A Mauri lo conozco bien. Es un pollo nuestro, porque lo tuvimos en sus inicios. Me alegra que haya hecho un buen partido". Y también tuvo palabras para Lucas Gamba y Marcelo Estigarrivua: “A Gamba lo tuve en Santiago del Estero y acá, y nunca te deja a gamba, es real. A Chelo lo estoy conociendo. Imaginen que no es bueno que se caiga y le di ejemplos míos de la vida y me levanté solo. En el fútbol la pasás mal y solo hay que mirar lo propio. No mirar tanto las redes. Erra goles, es verdad, pero esto es en equipo. Lo que más necesitamos es optimismo”.

Respecto a los lesionados, el DT brindó un parte: “(Rafael) Profini creemos que va a llegar, se estaba infiltrando para jugar. Vamos a ver cómo evoluciona. (Claudio) Corvalán tiene un golpe y el tobillo hinchado. Julián (Palacios) para mí estaba acalambrado. No está mal sumar cuando no se está bien. De a poco vamos a ir saliendo".

Finalmente, hizo un análisis del funcionamiento colectivo: “Fuimos un equipo más compacto y corto. Más ordenado. Identificamos algunas cosas y optamos por estar más cortitos. Mauri (Martínez) no es central. En circunstancias te puede dar una mano, pero no es lo mejor de él. (Valentín) Fascendini hizo un partido correcto y es una sorpresa para nosotros. No lo esperábamos y estuvo a tono”.

Y cerró con una reflexión: "No se es ni Dios ni el Diablo, hay que tener un equilibrio. Hay que empezar a pagar la cuenta. No hubo tres puntos, pero se vio un equipo que quiere revertir una situación".