Unión se la bancó en el Mineirao sumando un empate ante Cruzeiro que pudo ser triunfo

El equipo rojiblanco jugó mejor cuando quedó en inferioridad numérica y casi que no sufrió sobresaltos. El Tate estuvo concentrado en defensa y cada vez que pudo se animó a pasar al ataque.

Un primer tiempo equilibrado

Fue sin dudas muy pobre el primer tiempo que protagonizaron Unión y Cruzeiro. Y es que ambos jugaban por nada y eso se notó, ya que ninguno de los dos propuso algo distinto.

Los arqueros no tuvieron trabajo porque no hubo situaciones de gol. Cruzeiro tuvo un poco más la pelota, siendo totalmente inofensivo, mientras que Unión jugando con un solo delantero, el arco del equipo brasileño le quedó demasiado lejos.

El único remate al arco por parte del Tate llegó a los 24' con un tiro libre que ejecutó Mateo Del Blanco y que el arquero Leo Aragao no alcanzó a retener y la pelota se fue al tiro de esquina.

Por su parte, Cruzeiro se acercó con un remate de Matheus Pereira desde afuera del área que se fue desviado. Y no mucho más, aún cuando el partido se jugó más en campo rojiblanco.

Y cuando el partido era equilibrado, Valentín Fascendini fue al piso con plancha y terminó impactando a Murilo Rhikman. El árbitro Blas Romero le mostró tarjeta amarilla, pero el VAR revisó la jugada y llamó al juez que cambió el fallo y expulsó al defensor.

Fue correcta la decisión del paraguayo Romero, dado que la infracción fue muy dura y con riesgo de lesión para el mediocampista brasileño.

Embed - EL TATENGUE Y LA RAPOSA CERRARON EL GRUPO CON UN EMPATE | Cruzeiro 0-0 Unión | RESUMEN

Así las cosas, a los 40', Unión se quedó con 10 jugadores, pero Leonardo Madelón no tocó el equipo esperando el entretiempo para realizar alguna modificación.

En los últimos minutos Cruzeiro buscó apretar al Tate y lo consiguió pero sin claridad. Una media vuelta de Carlos Eduardo que se fue por encima del travesaño, fue la última acción de una primera etapa mediocre y que terminó con un resultado lógico.

Unión jugó un buen segundo tiempo

Para el inicio del segundo tiempo, Madelón dispuso el ingreso de Mauricio Martínez y la salida de Lionel Verde, pasando Claudio Corvalán a jugar como zaguero, Del Blanco como lateral izquierdo y Caramelo Martínez como volante central.

Como era de suponer, Cruzeiro era el que tenía la pelota y el Tate esperaba, replegaba y buscaba salir con alguna contra, pero con Gamba muy lejos de sus compañeros.

Más allá de estar en inferioridad númerica, Unión no sufría en defensa y a los 17' casi llega al gol. Franco Fragapane habilitó a Gamba quien metió un centro al medio y Martínez a la carrera y de frente al arco no alcanzó a rematar bien y la pelota se fue a un costado.

Y minutos más tarde también volvió a llegar. Esta vez con un buen pase de Martínez, el centro del Del Blanco y Lucas Villalba alcanzó a despejar la pelota al córner.

Unión jugaba mejor teniendo 10 futbolistas y era superior a Cruzeiro. A los 31' un centro de Ezequiel Ham encontró la cabeza de Gamba dentro del área, pero la pelota se fue por encima del horizontal.

El equipo rojiblanco mostraba un mayor compromiso y multiplicaba esfuerzos para jugar de igual a igual, e incluso mostrarse superior al conjunto brasileño.

Y a los 37' volvió a llegar al arco rival. Gran centro de Mateo Del Blanco, para el anticipo de cabeza de Agustín Colazo, quien superó en el salto al defensor y la pelota se fue muy cerca del caño derecho.

A esa altura, Unión merecía ganar el partido. Y en cada ataque estaba cerca de convertir, como por ejemplo en un centro rasante de Ham que terminó despejando el arquero con una mano y luego rechazó un defensor.

Cuando se jugaba tiempo de descuento, Cruzeiro generó la chance más clara con un cabezazo de Yannick Bolasie que Matías Tagliamonte despejó al tiro de esquina.

Unión redondeó un buen segundo tiempo, mostrando lo mejor desde la llegada de Madelón, pero como ocurre siempre no estuvo preciso en los metros finales. Aún así, el empate que es una anécdota termina siendo positivo pensando en lo que viene.

Síntesis

Cruzeiro: 41-Leo Aragao; 23-Fágner, 34-Jonathan Jesus, 14-Mateo Gamarra, 36-Kaua Prates; 5-Walace, 35-Murilo Rhikman; 21-Carlos Eduardo, 10- Matheus Pereira, 70-Kenji; y 26-Lautaro Díaz. DT: Leonardo Jardim.

Unión: 1-Matías Tagliamonte; 35-Lautaro Vargas, 34-Franco Pardo, 13-Valentín Fascendini, 3-Claudio Corvalán; 11-Mateo Del Blanco, 8-Ezequiel Ham, 28-Mauro Pittón, 7-Franco Fragapane; 10-Lionel Verde; y 18-Lucas Gamba. DT: Leonardo Madelón.

Goles: No hubo.

Cambios: ST 0' Yannick Bolasie x Murilo (C), Mauricio Martínez x Verde (U), 14' Lucas Villalba x Jesus (C), Rodriguinho x Pereira (C), Willian Oliveira x Fágner (C), 21' Juan Dinenno x Díaz (C), 33' Julián Palacios x Fragapane (U), 36' Agustín Colazo x Gamba (U), 44' Nicolás Paz x Ham (U),

Expulsados: PT 40' Valentín Fascendini (U).

Amonestados: Vargas (U) y Rodriguinho (C).

Árbitro: Blas Romero.

Estadio: Mineirao.