Maidana: "Sería algo hermoso volver algún día a Unión"

Más adelante, en referencia a su regreso a los cuyanos, sostuvo que "tiene que ver mi señora y mi mamá, me llamaron después de mi primer paso, gracias a Dios está todo encaminado. Con una nena de tres años, se hizo hincha del club, se disfruta mucho".

Cuando recordó la definición del pasado fin de semana, dijo que "nosotros dependíamos de nosotros, si ganaba Chacarita no teníamos nada que hacer, no estuvimos pendientes de ese resultado, Maipú está haciendo un gran torneo, un gol íbamos a hacer, tenemos recursos, y sobre el final se nos dio".

En referencia al DT del equipo, subrayó que "a Berti lo tuve en 2017, me llevó a Argentinos Juniors, es una excelente persona y gran entrenador, no es de hablar mucho, pero cuando lo hace es concreto y eso es bueno. Es de la Escuela de Bielsa, pregonando siempre buen fútbol".

El esperancino sostuvo que "trato de no enloquecerme, teniendo una hija lo disfruto más, la gente te reconoce y te pide fotos, uno intenta estar siempre tranquilo. Jugamos la final en dos semanas si pensamos mucho en eso llegamos cansados".

Y luego, disparó: "Hicimos una gran campaña, cuando estuvimos 14 partidos invictos siempre la cancha estuvo llena, se nota la alegría que le estamos dando a la gente, es una caricia en estos tiempos difíciles".

Maidana2.jpg La Lepra del Gringo Maidana buscará el ascenso a Primera contra Almirante Brown.

En otro tramo de la charla apunó que "por ahí uno siempre aprende en todos lados, en Unión era muy joven, claro que Mendoza me abrió las puertas para ser un jugador que siempre luchó, a Independiente le debo bastante, la gente me lo hace notar, a la larga todo se equilibra. Ser capitán lo llevo muy tranquilo, me acompañan Lucho Abecasis y Diego Tonetto, estamos pendientes de cosas a resolver".

Para luego, rematar: "Fueron importantes los logros como los ascensos con Unión, pero si se da esto sería más importante, soy capitán, la gente me quiere. Yo llegué a los 15 al Tate desde Sportivo Norte, estuve dos años en inferiores y con el Turco Alí subí a primera. Jugaba como lateral por izquierda, casi toda mi carrera lo hice ahí, en 2020 volví a ser marcador central y me quedé en ese puesto".

En la parte final volvió a referirse a su pasado y su amor por Unión. Primero soslayó que "Marcelo Piazza me manda mensajes, con Emilio Lamas hablamos, me alienta cuando ganamos, después no tengo más contacto, también habló con Santi Zurbriggen, con el Morocho Magnín, con Ema Moreno que está haciendo gran campaña en Agropecuario".

Y después, fue muy claro al afirmar que "muchos me preguntan, algunos hinchas piden mi vuelta, lo tomo con tranquilidad, ojalá pueda volver algún día a Unión, sería algo hermoso, si se tiene que dar se va a dar, pero siempre digo que estoy agradecido a ellos. Di el máximo y si me quieren de nuevo no me voy a negar, soy hincha de Unión y me gustaría algún día volver al club".