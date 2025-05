Marabel: "Soy hincha de Unión, siempre lo sigo, pero me debo a Palestino"

Junior Marabel fue otro eslabón de la ley del ex, que dolió mucho en el mundo Unión y un estadio que a puro silbido con el clásico "que se vayan todos", despidió a sus jugadores.

Más adelante apuntó: "Como todo hincha, siempre se hacen presentes en esta cancha, pasé por el club, si no lo dejaste bien marcado te van a insultar, lo tomo como una revancha a lo de Palestino, me está yendo bien, todo tiene su momento y habrá que esperar si algún día puedo volver".

Marabel también dijo que "nosotros como grupo nos esforzamos mucho, con los cambios lo metimos atrás a Unión, con gente fresca por fuera lo ganamos, los que entraron lo hicieron de la mejor manera, el grupo está fuerte".

En otro tramo de la charla añadió que "todos los días uno trabaja para esto, lo hice en Unión, no fue mi momento y no me salieron las cosas, uno quiere estar siempre mejor físicamente y mentalmente, soy jugador e hincha de Unión, estoy tranquilo".

Antes de despedirse, enfatizó: "No hablé mucho en el verano, mi representante tuvo algo que ver, no fue fuerte la noticia de un posible regreso a Unión, estoy defendiendo a Palestino para dar siempre lo mejor".