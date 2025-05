El dolor de Madelón: "El hincha de Unión sabe que no tengo chamuyo y estoy preocupado"

"Creo que el hincha de Unión no quiere escuchar muchas explicaciones, lo íbamos ganando bien con una pelota detenida, se empiezan a cansar, tuvimos dos cambios obligados, eso movió la estanteria, hacían señas, pidieron el cambio, buscaron la mejor manera de sostener el partido, nosotros tuvimos un montón de contra que no tuvimos resoluciones buenas, no pudimos resolverlo, hay que estar calmo, en equilibro", apuntó.

Para después reconocer que "tengo que ser consciente, estoy viendo todo, el hincha de Unión sabe que se apagó una luz, el objetivo sabemos cual es, el torneo, falta un mes y medio para arrancar el otro torneo, el martes hay otro compromiso, si no hay chances veremos otra gente, estoy dolido".

Madelón expresó que "con toda la pertenencia que tengo quedamos golpeados, hay que seguir, levantar la cabeza y seguir trabajando, necesitan comunión de ida y vuelta, hicieron todo para ganar, en 5' se dio vuelta todo y se puso en llamas el estadio, tengo que corregirlo despacito".

LEER MÁS: El uno por uno de Unión en la dura derrota contra Palestino

Los lesionados en el primer tiempo

"Martínez sintió un pinchazo en la parte superior del cuádriceps, la parte médica es idónea lo de Bruno Pittón es en la rodilla, no sabemos si es complicado", dijo.

Para después, soslayar: "La presión, siempre la hay, para vivir la tiene cada ser humano, estamos preparados, lo veo a los chicos, hay muchos jóvenes y pueden sentir ese impacto, pudo ser 2 o 3 a 0, no le miento al hincha, es la realidad, nos ganaron bien, hay que ponerse de pie rápido y diagnostar lo que nos puede hacer falta en este momento".

Leonardo Madelón 1.jpeg UNO Santa Fe | José Busiemi

Más análisis del partido

"El cambio de Estigarribia fue estratégico y táctico, necesitábamos otro jugador, de otra característica, lo hablé con todos, cualquiera podía salir, por momentos hicimos un partidazo, en el primer tiempo no nos llegaron al arco, si no moves la red tiene razón el otro, el hincha no se come tantas explicaciones, hay dolor, sacarlo rápido, el menú principal es el torneo que viene, es muy compremitdo para todos y tenemos que estar preparados", disparó.

Y luego insistió en que "la lesión de Mauricio nos complicó, era una lectura trabajando bien, es una lesión que nos perjudicó mucho, si ganábamos 2-0 iba a decir de la estrategia, no la pudimos meter, erramos jugadas, era normal que se vinieran, cuando le quedó una a Marabel la metió, a nosotros nos tienen que quedar seis o siete, ver el proximo partido, habrá jugadores que tendrán chances, era un partido ganado, ellos tuvieron 15' y nos ganaron".

En referencia a la salida de Gamba expresó: "Lucas me dolió sacarlo, me hizo señas, está el riesgo de que se pueda romper, Fragapane estaba cansado, empezaron a venirse, no estaba mal contrarrestarlo, lo resolvimos mal con la pelota en los pies, hay que ponerse de pie rápido, el hincha de Unión sabe que no tengo chamuyo, estoy preocupado y ocupado en este momento".

LEER MÁS: Marabel le dio dos golpes de nocaut a Unión en la Copa y la gente cantó "que se vayan todos"

Un diagnóstico preocupante

"Hay preguntas sin respuestas, hacemos un funcionamiento para llegar a zona de gatillo, el primer tiempo y parte del segundo me gustó, no tenemos esa media distancia, jugadores en bajo rendimiento, me gustó la jugada del gol, el equipo estaba con confianza, se fue diluyendo, nos quedamos físicamente sin respuestas y el rival lo aprovechó".

Antes de su despedida, subrayó: "Fueron dos partidos en cinco días, hay una ansiedad grande de salir de esto, hay que ser pacientes, estábamos ganando bien, capaz que el jugador piensa que lo ganamos pero desde afuera vi que empezamos a bajar, los chicos dieron todo, cada uno da todo. Veo hay que tener una prueba de carácter y sostener en estos dos partidos más los 16 del segundo torneo. Hay que ponerse bien, para eso vine, estoy preparado, el hincha no me quiere escuchar más".