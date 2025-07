Martínez, esperanzado en Unión: "Este semestre lo vamos a revertir"

“Gracias a Dios nunca me tocó vivir cosas feas en el club. Estoy muy contento, feliz de volver a entrenar en Unión. Se me nota en la cara, y quiero devolver todo lo que el club hizo por mí, de la mejor manera”, arrancó el volante central, quien también puede jugar como defensor.

“Hicimos un semestre malísimo”

Sin vueltas, Mauricio analizó con dureza el arranque de año bajo el mando de Cristian González: “Hicimos un semestre horrible. Quedamos últimos en la Copa de la Liga, últimos en la Sudamericana. Nos fallamos completamente. Con el plantel que teníamos, merecíamos mucho más. Aunque en el fútbol pasan estas cosas, ahora hay que dar vuelta la página”.

El paso a octavos en Copa Argentina significó algo más que un triunfo. “Necesitábamos pasar como sea. Jugando bien, jugando mal… por suerte jugamos bien. Merecimos ganar en los 90 minutos. Esto nos da aire y esperanza”, agregó.

Su vuelta al club y el “gracias” a Cristian González

Martínez no esquivó el recuerdo de su frustrada permanencia en Rosario Central, y cómo eso terminó siendo clave para volver a Unión. “Después de lo que pasó en Central, pensé solo en Unión. Estoy agradecido con Cristian (González), porque fue el que más insistió para que volviera. Este club es mi casa, donde me formé y donde tengo amigos. Estoy feliz de estar de nuevo”, expresó con emoción.

“Nos costó físicamente y eso se notó”

Entre las explicaciones del flojo rendimiento en la primera parte del año, Mauricio no dudó: “Nos costó lo físico. En la pretemporada en Uruguay no hicimos lo suficiente, y eso lo pagamos en el campeonato. Nos pasaban por encima físicamente”.

A sus 32 años, también reconoció que su juego fue mutando: “Hoy corro menos. Cuido más la pelota, trato de que corra ella. Ya no tengo el mismo despliegue de antes, pero con experiencia y orden, puedo aportar desde otro lugar”.

El respaldo de Madelón y su rol en el equipo

Con la llegada de Leonardo Madelón, la energía en el plantel cambió. “Nos pidió ser un equipo sencillo, intenso y ordenado. Nos trajo confianza. El grupo lo necesitaba”, comentó Caramelo.

Sobre el sistema táctico, fue claro: “Con el 4-4-2 me siento cómodo. Me permite estar más ordenado y tener más control de la pelota. Y si me toca jugar de central, también lo voy a hacer. Siempre estoy para el equipo”.

El cariño del hincha y su sentido de pertenencia

Durante la entrevista, llegaron mensajes desde toda la provincia. “Gracias por volver, Caramelo. Este es tu torneo, te bancamos siempre”, decía uno de tantos saludos que lo emocionaron. “Soy un agradecido con la gente. Siempre lo digo, Unión es mi lugar en el mundo”, respondió Martínez.

Un mensaje final para el pueblo tatengue

Antes de cerrar, dejó una reflexión y un compromiso: “El club creció muchísimo. Hoy está al día, tenemos buenas instalaciones, comemos en el club… No podemos fallar más. Todo depende de nosotros. Que la gente nos siga acompañando. Vamos a sacar esto adelante”.

LEER MÁS: La buena noticia que arrojó la práctica de fútbol que realizó el plantel de Unión

Con Madelón al mando y jugadores como Mauricio Martínez comprometidos con el escudo, Unión quiere cambiar la historia. Y lo empezó a demostrar.