El plantel de Unión descansa y Madelón pone la mira en algunos jugadores

Leonardo Madelón decidió que el plantel descanse sábado y domingo para retornar el lunes al trabajo. El DT de Unión seguirá de cerca la evolución de algunos futbolistas

El plantel de Unión descansa y Madelón seguirá de cerca a algunos jugadores que terminaron con molestias.

Luego de la resonante victoria como visitante ante Newell's, el plantel de Unión tiene el fin de semana de descanso y en consecuencia el lunes retomará los entrenamientos.

El próximo compromiso del Tate será el sábado 8 de noviembre cuando desde las 21.30 reciba a Barracas Central. En el comienzo de la semana, Leonardo Madelón comenzará a seguir de cerca la evolución de algunos futbolistas.

Y es que el partido ante Newell's dejó como saldo negativo las molestias físicas que sufrieron algunos jugadores como Cristian Tarragona y Lautaro Vargas quienes debieron ser reemplazados por no estar en su plenitud.

Como así también, habrá que seguir de cerca a Marcelo Estigarribia, quien no viene siendo titular por una molestia en su rodilla y que ayer terminó el partido con algunos gestos de dolor.

El delantero sufrió un golpe en la rodilla y durante varios minutos se observó que no podía correr de manera normal. Por lo cual, el lunes el cuerpo técnico tendrá un panorama más claro respecto a la evolución que tienen los jugadores mencionados