Matías Gallegos se ilusiona con la chance de jugar en Unión

Matías Gallegos, quien debe definir qué hará de su futuro y para ello dependerá mucho de la decisión de Cristian González, habló con LT9 (AM 1150), y comenzó diciendo: "Fue uno de mis mejores años, un gran año, en lo personal muy contento.

Quien viene de convertir goles, con asistencias incluidas, en 26 partidos, reveló: "Jugué mucho, hice seis goles, muchas asistencias. Aporté muchísimo al equipo. Fui a buscar y alcanzar el rodaje que pretendía, y lo conseguí. A veces jugué solo arriba, y luego tuve un acompañante, y fue el momento donde mejor me sentí".

Luego, cuando se le consultó por el año de Unión, Matías Gallegos dijo: "Lo seguí, siempre que me fui lo seguí, es un club que me dio todo, soy hincha, tengo a muchos compañeros en el plantel. Estoy contento por la permanencia, fui a la cancha, vi tres partidos, y en el de la permanencia ante Tigre lo disfruté como un hincha más".

Sobre lo que pretende para su futuro, Matías Gallegos reveló: "Nos presentamos ayer (por el miércoles), es todo muy reciente, estoy siendo evaluando, pero por ahora no sé nada. Quiero seguir por esta senda del año que vengo de tener, y seguir creciendo, si no es en Unión será en otro lado, es lo lindo de esto. Me queda un año de contrato".

También se le preguntó sobre si está la chance de seguir en el Barnechea, y dijo: "No tuve clubes concretos, tengo varios sondeos, de Primera de Chile y de Primera B, el club también pretende seguir contando conmigo, según me dijeron. Ahora hay que ver qué decide Kily González".

"Estoy contento de volver a casa, en el club, de estar con los chicos, estoy feliz con eso", remarcó en otra parte Matías Gallegos.