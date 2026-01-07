Unión mostró carácter y derrotó a Obras en el estreno de Ariel Rearte como DT

Unión venció 83-69 a Obras en Buenos Aires, en la reanudación de la Liga Nacional y en el debut de Ariel Rearte como entrenador rojiblanco.

Unión dio una muestra de carácter competitivo al imponerse por 83-69 frente a Obras en el Templo del Rock, en el regreso de la Liga Nacional de Básquet. En el estreno de Ariel Rearte como director técnico , el Tatengue sostuvo su plan de juego, defendió con fiereza y encontró respuestas colectivas para controlar a uno de los protagonistas del torneo.

Desde el salto inicial, Unión dejó en claro cuál sería su libreto. Presión sobre el balón, ayudas constantes y disciplina táctica para incomodar a un Obras que suele fluir con mayor naturalidad en ataque. Incluso con una ficha menos, el equipo santafesino logró bajarle el ritmo ofensivo al local y llevar el desarrollo a un terreno más favorable.

El primer tiempo fue de paridad absoluta, con tramos de alto goleo y alternancia en el dominio. Unión encontró puntos en Guerra, Basabe y Araujo, mientras que, desde la banca, Federico Elías aportó energía y anotación en un pasaje clave. Obras respondió con sus nombres de jerarquía, pero no logró quebrar el equilibrio.

LEER MÁS: La hoja de ruta de Ariel Rearte en el Básquet de Unión: "El objetivo está claro: llegar a playoffs"

Un triple de Elías sobre el cierre del segundo cuarto le permitió al Tatengue irse al descanso largo con una ventaja mínima pero significativa (44-41), premio a un trabajo sólido y sin fisuras.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Unión Básquet (@unionsfbasquet)

Jerarquía, lectura y cierre inteligente

En el complemento, Unión mostró su mejor versión. Franco Balbi asumió la conducción con claridad, Yeferson Guerra fue determinante cerca del aro y Felipe Queiros castigó con eficiencia, permitiendo sacar una renta de diez puntos que obligó a Obras a pedir minuto.

El local intentó reaccionar ajustando la rotación, pero el equipo de Rearte supo administrar ventajas cortas y nunca perdió el control emocional del juego. El tercer cuarto cerró con Unión arriba por seis (66-60), dejando todo abierto para el desenlace.

En el último segmento apareció la madurez competitiva. Unión defendió cada posesión como si fuera decisiva y, en ataque, volvió a encontrar manos confiables. Dos triples consecutivos de Balbi terminaron de inclinar la balanza, mientras Queiros aportó otra bomba que estiró la diferencia y desactivó cualquier intento de remontada.

Un triunfo que marca una base

Más allá del resultado, Unión dejó señales claras en el inicio del ciclo Rearte: compromiso defensivo, reparto de responsabilidades ofensivas y una identidad que empieza a construirse desde la colectividad. Guerra (17 puntos), Elías (16) y Queiros (15) lideraron el goleo, con un aporte clave de Balbi (12) y Basabe (11).

El próximo desafío para el Tatengue será el viernes como local ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, con la intención de sostener sensaciones positivas y seguir consolidando un funcionamiento que, en Buenos Aires, dio señales alentadoras.