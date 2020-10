Matías Nani: "Vengo a aportar mi granito de arena en Unión"

"Ya veníamos en conversaciones con Unión hace un tiempo y por suerte lo pudimos cerrar en estos últimos días. Estoy muy contento de llegar a Santa Fe", expresó.

LEER MÁS: Unión cuenta con superpoblación de marcadores centrales

Para luego, afirmar: "Tengo una gran ilusión de sumar para el equipo, aportar mi granito de arena y dar lo mejor, llego con las mejore expectativas".

Al momento de relatar cómo fue transitar la cuarentena con tantos meses de inactividad, Nani expresó que "lo pasé en familia en un pueblo de Córdoba, dentro de todo tranquilo y donde estaba todo controlado. Siempre entrenando y ansioso de poder volver a entrenar con un grupo".

LEER MÁS: ¿Por qué Franco Calderón no juega en Unión?

Respecto a sus cualidades como jugador, el exjugador del Ferroviario apuntó que "soy un jugador aguerrido, con muchísimas ganas de dar todo, temperamental, me gusta jugar a la pelota pero si no se puede eso no se negocia. En Central Córdoba tuve un buen año, llegamos a la final de la Copa Argentina, por suerte formamos un lindo grupo e hicimos un torneo regular".

En su despedida acotó que "voy a tratar de ponerme a punto en estos 15 días para después acoplarme al resto del grupo".