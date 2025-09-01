Madelón, tuvo su primera vez en Avellaneda con Unión

Leonardo Madelón consiguió el primer triunfo como DT en el Cilindro de Avellaneda, en el 3-2 de Unión ante Racing de este domingo.

Leonardo Madelón volvió a demostrar su capacidad para enfrentar a equipos de jerarquía, característica irrefutable de lo que es el arranque de su cuarto ciclo al frente de Unión.

Este domingo, Unión logró un triunfo agónico 3-2 ante Racing, sumando una victoria que se suma a un historial de 16 enfrentamientos del DT frente a la Academia, con 4 victorias, 7 empates y 5 derrotas.

El hito de Madelón ante Racing en Avellaneda

El triunfo marca otro hito para Madelón: nunca había logrado vencer como visitante a Racing hasta este partido, reforzando su capacidad para lograr resultados importantes en escenarios complicados.

A lo largo de su carrera, Madelón ya había festejado frente a Racing en tres ocasiones históricas:

Central en el Clausura 2008 , triunfo 3-2.

Belgrano en la Liga 2016-2017 , victoria 2-0.

Unión en la Superliga 2017-2018, triunfo 2-1.

La mano de Madelón en Unión

Con el triunfo de este domingo, Madelón suma una nueva victoria al historial, consolidando su récord positivo ante la Academia y dejando claro que Unión, bajo su conducción, sabe imponerse en partidos clave.

Tras el partido, el DT destacó la entrega y el carácter del equipo, subrayando que este tipo de victorias refuerzan la confianza del plantel para lo que resta de la temporada.