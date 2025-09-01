Leonardo Madelón volvió a demostrar su capacidad para enfrentar a equipos de jerarquía, característica irrefutable de lo que es el arranque de su cuarto ciclo al frente de Unión.
Madelón, tuvo su primera vez en Avellaneda con Unión
Leonardo Madelón consiguió el primer triunfo como DT en el Cilindro de Avellaneda, en el 3-2 de Unión ante Racing de este domingo.
Por Ovación
LEER MÁS: Solari, sobre las virtudes de Unión: "Lo que nos trajo hasta acá fue el trabajo y la humildad"
Este domingo, Unión logró un triunfo agónico 3-2 ante Racing, sumando una victoria que se suma a un historial de 16 enfrentamientos del DT frente a la Academia, con 4 victorias, 7 empates y 5 derrotas.
El hito de Madelón ante Racing en Avellaneda
El triunfo marca otro hito para Madelón: nunca había logrado vencer como visitante a Racing hasta este partido, reforzando su capacidad para lograr resultados importantes en escenarios complicados.
A lo largo de su carrera, Madelón ya había festejado frente a Racing en tres ocasiones históricas:
-
Central en el Clausura 2008, triunfo 3-2.
Belgrano en la Liga 2016-2017, victoria 2-0.
Unión en la Superliga 2017-2018, triunfo 2-1.
La mano de Madelón en Unión
Con el triunfo de este domingo, Madelón suma una nueva victoria al historial, consolidando su récord positivo ante la Academia y dejando claro que Unión, bajo su conducción, sabe imponerse en partidos clave.
LEER MÁS: Pittón, sin rodeos en Unión: "Estamos convencidos de la idea y vamos a ser un equipo duro"
Tras el partido, el DT destacó la entrega y el carácter del equipo, subrayando que este tipo de victorias refuerzan la confianza del plantel para lo que resta de la temporada.