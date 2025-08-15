Unión busca romper una racha adversa en el historial ante Instituto

Unión visitará a Instituto en el marco de la 5ª fecha (Interzonal) del Clausura de la Liga Profesional. ¿Cuál es la racha negra que quiere cortar?

Este viernes, Unión volverá a verse las caras con Instituto en Alta Córdoba, en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Tatengue llega con la necesidad de sumar y, además, con el desafío de cortar una racha negativa en el historial que lo tiene en desventaja frente a la Gloria.

En la máxima categoría del fútbol argentino, ambos equipos se enfrentaron en 23 oportunidades, con un saldo de ocho triunfos para Instituto, cinco para Unión y 10 empates. La estadística reciente marca que el conjunto santafesino acumula cinco partidos sin poder ganarle al cordobés, con tres igualdades y dos caídas.

Recientes antecedentes

El último cruce entre ambos fue el pasado 13 de febrero de 2025, por el Torneo Apertura, cuando empataron 0-0 en el estadio 15 de Abril. La última vez que se midieron en Alta Córdoba fue el 18 de mayo de 2024, por la Liga Profesional, y también terminó en empate 1-1: Nicolás Orsini puso en ventaja al Tate, pero Santiago Rodríguez igualó para la Gloria.

Un largo recuerdo para el último triunfo tatengue

Para encontrar la última victoria de Unión sobre Instituto en Primera División hay que remontarse al Torneo 1989/1990, cuando en Santa Fe se impuso por 2-1. Desde entonces, el Tate no pudo repetir un triunfo ante el conjunto cordobés en la elite del fútbol argentino.

Este nuevo capítulo, que se jugará en Alta Córdoba, le ofrece a Unión la chance de quebrar una racha de más de tres décadas sin festejar frente a Instituto y, de paso, sumar puntos clave en la lucha por la permanencia.