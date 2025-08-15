Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión busca romper una racha adversa en el historial ante Instituto

Unión visitará a Instituto en el marco de la 5ª fecha (Interzonal) del Clausura de la Liga Profesional. ¿Cuál es la racha negra que quiere cortar?

Ovación

Por Ovación

15 de agosto 2025 · 09:19hs
Unión busca romper una racha adversa en el historial ante Instituto

Prensa Unión

Este viernes, Unión volverá a verse las caras con Instituto en Alta Córdoba, en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El Tatengue llega con la necesidad de sumar y, además, con el desafío de cortar una racha negativa en el historial que lo tiene en desventaja frente a la Gloria.

LEER MÁS: Mirá la lista de viajeros que Unión utilizará en Córdoba contra Instituto

En la máxima categoría del fútbol argentino, ambos equipos se enfrentaron en 23 oportunidades, con un saldo de ocho triunfos para Instituto, cinco para Unión y 10 empates. La estadística reciente marca que el conjunto santafesino acumula cinco partidos sin poder ganarle al cordobés, con tres igualdades y dos caídas.

Recientes antecedentes

El último cruce entre ambos fue el pasado 13 de febrero de 2025, por el Torneo Apertura, cuando empataron 0-0 en el estadio 15 de Abril. La última vez que se midieron en Alta Córdoba fue el 18 de mayo de 2024, por la Liga Profesional, y también terminó en empate 1-1: Nicolás Orsini puso en ventaja al Tate, pero Santiago Rodríguez igualó para la Gloria.

Embed

Un largo recuerdo para el último triunfo tatengue

Para encontrar la última victoria de Unión sobre Instituto en Primera División hay que remontarse al Torneo 1989/1990, cuando en Santa Fe se impuso por 2-1. Desde entonces, el Tate no pudo repetir un triunfo ante el conjunto cordobés en la elite del fútbol argentino.

LEER MÁS: ¿Cuándo fue la última vez que Unión le ganó a Instituto en Alta Córdoba?

Este nuevo capítulo, que se jugará en Alta Córdoba, le ofrece a Unión la chance de quebrar una racha de más de tres décadas sin festejar frente a Instituto y, de paso, sumar puntos clave en la lucha por la permanencia.

Unión Instituto Clausura
Noticias relacionadas
union busca aire en alta cordoba y romper su racha negativa fuera de casa

Unión busca aire en Alta Córdoba y romper su racha negativa fuera de casa

¿cuando fue la ultima vez que union le gano a instituto en alta cordoba?

¿Cuándo fue la última vez que Unión le ganó a Instituto en Alta Córdoba?

union visitara a instituto con cambios en todas las lineas

Unión visitará a Instituto con cambios en todas las líneas

mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de union en agosto

Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Lo último

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Por primera vez en 30 años se realizó un mantenimiento integral del sistema de defensas contra inundaciones de la ciudad

Por primera vez en 30 años se realizó un mantenimiento integral del sistema de defensas contra inundaciones de la ciudad

Zurbriggen: Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón

Zurbriggen: "Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón"

Último Momento
Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Por primera vez en 30 años se realizó un mantenimiento integral del sistema de defensas contra inundaciones de la ciudad

Por primera vez en 30 años se realizó un mantenimiento integral del sistema de defensas contra inundaciones de la ciudad

Zurbriggen: Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón

Zurbriggen: "Sería lindo demostrar todo lo que trabajé en Colón"

Cuánto cuesta llenar el changuito en cada provincia: el lugar que ocupa Santa Fe en el ranking

Cuánto cuesta llenar el changuito en cada provincia: el lugar que ocupa Santa Fe en el ranking

El oficialismo de Colón define estrategia para las elecciones de fin de año

El oficialismo de Colón define estrategia para las elecciones de fin de año

Ovación
Encuesta de UNO Santa Fe: qué opina el hincha sobre el regreso de José Vignatti a la vida política de Colón

Encuesta de UNO Santa Fe: qué opina el hincha sobre el regreso de José Vignatti a la vida política de Colón

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Horas decisivas para la venta de Kevin Zenón: Unión y Boca negocian su salida al Olympiacos

Doble dorada en la última jornada para la natación en Asunción

Doble dorada en la última jornada para la natación en Asunción

Las Panteritas no pudieron con Brasil en cuartos de final del Mundial U21

Las Panteritas no pudieron con Brasil en cuartos de final del Mundial U21

Toty Garateguy quiere dar pelea en la gran noche de Maipú

Toty Garateguy quiere dar pelea en la gran noche de Maipú

Policiales
Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"