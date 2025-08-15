Uno Santa Fe | Unión | Unión

Quién es Bruno Amiconi, el árbitro de Instituto-Unión

Bruno Amiconi, de largo recorrido en la Primera Nacional, será el encargado de impartir justicia este viernes entre Instituto y Unión en Córdoba.

15 de agosto 2025 · 09:44hs
El platense Bruno Amiconi será el encargado de impartir justicia este viernes en Alta Córdoba, en el duelo entre Instituto y Unión por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Será un cruce especial para el juez de 38 años, ya que será la primera vez que dirija a ambos equipos en su carrera.

Nacido el 6 de diciembre de 1986 en La Plata, Amiconi transita sus primeros pasos en la elite del fútbol argentino. En este 2025 ya dirigió un encuentro de Liga Profesional: el pasado 28 de abril, en el triunfo de Godoy Cruz por 1-0 ante Atlético Tucumán, donde mostró ocho tarjetas amarillas. El partido de este viernes será su segunda experiencia en Primera División.

Un camino que pasó por el ascenso y la Copa Argentina

En este año, Amiconi también estuvo presente en tres partidos de Copa Argentina, donde exhibió 15 amarillas. En la Primera Nacional, su experiencia es más amplia: 20 encuentros arbitrados en la actual temporada, con un total de 90 tarjetas amarillas y 11 expulsiones (seis por doble amonestación y cinco de manera directa).

Su trayectoria profesional comenzó en 2021, cuando debutó en los playoffs del Torneo Federal A, en la victoria por penales de Central Norte sobre Olimpo (5-4) el 21 de noviembre.

Un episodio polémico en su carrera

Uno de los momentos más recordados —y controvertidos— de su recorrido como árbitro ocurrió el 30 de noviembre de 2017, en un partido del Torneo Federal B. Aquella noche, Juventud perdió 1-0 ante Racing de Córdoba, en un encuentro marcado por un polémico penal, tres expulsiones y un final caótico con invasión de hinchas.

Amiconi expulsó a dos jugadores de Juventud y, casi en simultáneo, a uno de Racing, lo que generó fuertes reclamos y acusaciones de arbitraje tendencioso. La situación derivó en incidentes que obligaron a suspender el partido, con invasión de campo, agresiones físicas a la terna arbitral y daños al micro visitante. El propio Amiconi y sus asistentes debieron salir del estadio escoltados por la policía y en ambulancia debido a las lesiones sufridas.

A pesar de aquel episodio, Amiconi siguió construyendo su carrera y este viernes vivirá un nuevo desafío, ahora en el fútbol de Primera, cuando deba controlar a dos equipos con realidades apremiantes y mucho en juego.

