Más adelante apuntó que "disfruté del entrenamiento, de las instalaciones, uno vivió muchos momentos acá, volver a este lugar, vestir los colores, es una sensación muy linda, lo valoro un montón, es una alegría enorme".

En relación a su estado físico subrayó que "me siento bien, en los últimos dos años tuve continuidad, vengo a sumar, a ponerme a disposición del cuerpo técnico, siempre tratando de brindar quizás un poco de experiencia, los años le dan aprendizaje y conocimientos a uno. Predispuesto aportar desde donde me toque".

En otro tramo de la charla expresó que "pude hablar con Kily, un par de veces antes de venir, su manera de transmitir lo que quiere, busca, es concreto y directo, eso me convenció de venir, en este momento tengo una experiencia para ayudar a los chicos de algo que uno pasó, después hay que rendir dentro de la cancha y demostrar que puede jugar. Hay material joven y con experiencia para aportar los suyo".

Con respecto a la decisión de regresar al Tate, antes de irse a Belgrano, resaltó: "Se abrió la posibilidad de Unión, como le expresé a la gente de Belgrano, le agradecí por el interés, tenía que elegir lo que sentía con el corazón y fue gran parte de mi decisión, llamé a la gente que quiso contar conmigo. Me entendieron, lo tomaron de buena forma, fueron movimientos rápidos y yo también debía fiel conmigo mismo y elegir lo que sentía".

En la parte final, no dudó en decir que "desde que me tocó llegar a Primera, en inferiores se caracterizó en club, desde 2015 hasta 2019 mucha gente de afuera se sentía parte, por eso se lograron cosas importantes, los que somos del club tratamos de transmitir. Lucas (Gamba) no salió de acá pero siente mucho y por eso volvió. Con virtudes y defectos hay que valorar lo que el club nos brinda, a seguir progresando y creciendo".