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Trionfini y el clásico de Reserva: "Es un partido con una carga emotiva distinta a cualquier otro"

El técnico de la Reserva de Unión habló antes del clásico, valoró el presente del equipo y resaltó el vínculo permanente con Madelón.

Ovación

Por Ovación

23 de septiembre 2026 · 09:16hs
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Trionfini y el clásico de Reserva: Es un partido con una carga emotiva distinta a cualquier otro

Alejandro Trionfini atraviesa una semana especial por el clásico de Reserva de Unión ante Colón, aunque remarcó que la preparación no cambia. El técnico destacó además el crecimiento del equipo y el trabajo formativo que viene realizando Unión con sus juveniles para prepararlos.

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Trionfini y la previa de un clásico con mucha carga emotiva

El entrenador de la Reserva reconoció que el encuentro ante Colón tendrá un condimento diferente por tratarse de un clásico, aunque sostuvo que el equipo debe afrontarlo de la misma manera que cualquier otro compromiso.

“Es un partido desde ya muy complejo por la carga emotiva que tiene, un partido que tiene una carga emotiva distinta a cualquier otro”, explicó Trionfini. Y agregó sobre el rival: “Es un rival de tú a tú, que nos la va a poner muy difícil y que nosotros vamos a tener que ir con nuestras armas, las mismas que usamos siempre”.

En cuanto a la identidad de su equipo, el técnico fue claro: “Nos paramos en todas las canchas tratando de que nuestra impronta domine”. Además, advirtió que habrá diferentes momentos durante el partido y que Unión deberá responder ante cada escenario.

“Vamos a tener momentos en los que lo vamos a lograr y momentos en que el rival nos va a contrarrestar y dominar. En esos dos momentos nosotros tenemos que estar competitivos y con la mente pensando en que podemos ganar el partido”, señaló.

El trabajo con los juveniles y el vínculo permanente con Madelón

Trionfini también destacó el proceso que atraviesan los futbolistas antes de llegar a Primera División y comparó a la Reserva con una etapa fundamental en su formación.

“Nosotros siempre decimos en la interna que la Reserva es el último año de universidad y la Primera es la inserción en el campo laboral”, explicó. Para el entrenador, cada paso es necesario antes de afrontar el salto al fútbol profesional.

En ese sentido, remarcó la importancia de acompañar a los jugadores cuando aparecen las dificultades: “La opinión de los demás no los define. Ellos tienen que creer en ellos, creer en sus condiciones”.

Además, valoró especialmente la relación que mantiene con Leo Madelón y su cuerpo técnico. “Hablamos a diario. Hoy mismo tenemos una reunión, nos vamos a cruzar. Sí, el diálogo es permanente”, contó.

Trionfini definió a la Reserva como “el hermano menor de la Primera” y destacó la presencia del cuerpo técnico profesional en los entrenamientos. “Uno crece mucho teniendo al entrenador de la Primera, tan experimentado y con tanta capacidad como él, cercano a lo nuestro y dando una mano”, sostuvo.

Por último, resaltó que actualmente varios juveniles ya tienen contacto habitual con el plantel profesional: “Hoy no más hay 14 o 15 chicos que vamos al entrenamiento de Primera”. Según explicó, esa cercanía ayuda a que los jugadores se adapten más fácilmente cuando llegue el momento de dar el salto.

Reserva Clásico Alejandro Trionfini Madelón
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