"Mele tiene permiso para entrenar en Unión hasta el 22 de enero"

Carlos Manta, gerenciador de Plaza Colonia, explicó la situación de Santiago Mele. "Si Unión no cumple antes del 22 de enero debe volver", disparó.

Quien salió a aclarar la situación de Santiago Mele en Unión fue Carlos Manta, gerenciador de Plaza Colonia, en diálogo con Radio Gol (FM 96.7), y afirmó: "Todo se debe a Santiago Mele, porque hizo un esfuerzo tremendo para que se pueda dar otro préstamo. Pero todavía no está cerrado, salió el fallo de FIFA, fue notificado Unión, tiene 45 días para cumplir con lo que no cumplió. Y el arreglo está de palabra, pero todavía no se llevó al papel".