El aviso de Cañete: "Se notará un Unión más ofensivo"

Una etapa especial para el jugador, que necesitaba este trabajo después de un 2022 donde volvió después de una grave lesión: "Unión me dio la posibilidad de jugar en Primera y sumar partidos. Muy feliz en ese aspecto. Ya estoy más maduro luego de tres años. Siempre trato de dar lo mejor de mi, salvo la mala suerte de la lesión, pero fui volviendo hasta esta pretemporada que me vino de diez para ser el de antes".

"Hay muchos chicos, pero les llevo dos o tres años nomás, por lo que me siento joven también. Me ven quizás como mayor, pero trato de ser como siempre. No hago diferencias y todos lo venimos haciendo bien", agregó.

Ezequiel Cañete.jpg Ezequiel Cañete puso la vara bien alta para Unión en este 2023. Prensa Unión.

Asimismo, Ezequiel Cañete hizo referencia al nuevo sistema: "Cambiamos de esquema. Se notará un Unión más ofensivo con el 4-3-3. Hay diferentes variantes igual y en los amistosos el técnico fue probando. Así que tranquilos. Estamos cómodos con este plan. De pibe jugué de interno también, por lo que me adapto".

Respecto a la salida de Juan Ignacio Nardoni, consideró: "Se pierde a un jugador importante y clave. Juani es un todoterreno y estamos muy contentos por su partida (a Racing). Crecerá mucho y tiene un montón por delante al ser joven".

En el final de la conferencia, Cañete explicó: "Gustavo nos pide ser ofensivos, pero también defender. Ojalá pueda salir bien. La meta es arrancar bien y terminar lo más arriba posible para intentar clasificar a alguna Copa".