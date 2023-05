Entonado por el triunfo ante Central Córdoba, Unión ahora piensa en ir por uno más cuando visite el lunes venidero a Huracán por la 18ª fecha y por eso el técnico Sebastián Méndez está en la planificación adecuada. Como es una semana larga, era de esperarse que todavía no se tengan pistas de la probable formación, aún más con los últimos acontecimientos.

En realidad, cuando se pensaba que la única duda podía ser la inclusión de Enzo Roldán en el medio, ahora estará la necesidad de hacer un cambio obligado por la venta inminente de Lucas Esquivel a Athletico Paranaense de Brasil. El jugador estaría viajando para pasar la revisión médico y completar los detalles.

• LEER MÁS: ¿Por qué Lucas Esquivel ya no volvería a jugar en Unión?

De todas maneras, es muy probable que directamente no juegue más para evitar imponderables que atenten con la transacción, que le cierra al club por todos lados atendiendo a que no renovó contrato. Se quiere evitar la situación de Gastón González, que se rompió los ligamentos semanas antes de irse a Estados Unidos. Por eso, Unión perdió parte del dinero. Pero será una decisión dirigencial que aún no está confirmada.

• LEER MÁS: Roldán: "Unión con este plantel va a salir adelante"

Por lo pronto, el Gallego analiza alternativas. La lógica sería, siempre y cuando pretenda mantener el 5-2-3, poner a Oscar Piris y que Claudio Corvalán pase marcar el lateral izquierdo. Pero también podría darse la variante de dibujo. En este sentido, todo iría de la mano de los nombres que elija. Asimismo, el marcador de la reserva, Mateo Franzotti, justo se lesionó.

PirisUnión.jpg Ante la baja de Lucas Esquivel, Oscar Piris suma chances para ser titular en Unión. Prensa Unión

Vale resaltar que están para volver Yeison Gordillo (cinco amarillas) y Tomás González (expulsión) luego de cumplir sus respectivas suspensiones. Asimismo, tampoco puede ser considerado Daniel Juárez, que será operado de meniscos. Con este escenario el técnico debe armar la estrategia para ir a jugar al Tomás Aldofo Ducó en busca de un resultado positivo para ratificar la levantada.