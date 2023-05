Roldán: "Unión con este plantel va a salir adelante"

El talentoso jugador charló con radio Sol Play 91.5 y en el inicio reconoció que "la gente estaba impaciente. Estamos en un momento incómodo que ningún jugador quiere estar. Del año pasado estar en octavos de Sudamericana, arriba peleando por entrar a una copa, hoy no es fácil en el fondo de la tabla. Es complicado salir afuera, por el ambiente que se genera, porque a uno le da vergüenza”.

Del Blanco: "Los hinchas de Unión me levantaron el ánimo"

La institución rojiblanca hizo un esfuerzo importante para adquirirle a Boca la ficha del jugador. Por eso el puntano no dudó en subrayar que "Unión es el club que me abrió las puertas, donde hice mis primeros pasos como jugador profesional y me dio esa confianza, esa oportunidad de mostrarme, entonces siempre voy a estar agradecido y le voy a deber todo a esta institución”.

El triunfo ante Central Córdoba es un punto de partida, para el plantel que integra, en pos de remontar en el primer certamen de la temporada. En ese sentido, soslayó: "Estoy totalmente convencido de que este plantel va a salir adelante. Sigo con el mismo grupo con el que peleábamos los octavos de Sudamericana, la base sigue siendo la misma, entonces confío plenamente que lo podemos dar vuelta".

Y luego, agregó: "El cuerpo técnico da confianza desde el primer momento, uno siempre trata de demostrar adentro de la cancha, porque todos queremos jugar y dar vuelta esta situación”.

Roldán es consciente que los resultados adversos generaron mucho malestar en el pueblo tatengue. Al respecto, opinó: "Con un resultado negativo empiezan las críticas, que no se corre, que no hay actitud, pero hay que ver el partido. Se entiende al hincha, porque no quiere al club en esta situación. Todos juntos hay que tirar para el mismo lado y sacar el equipo adelante”.

Para después, completar: "Es feo porque nos jugamos mucho individualmente y como grupo. El futbolista se juega el prestigio, ninguno nunca va a querer estar a medias. Cuando te toca siempre intentas estar al 100, después podés tener un buen partido o no”.