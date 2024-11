Miguel Del Sel apoyó la continuidad de Sphan en Unión

En ocasión de un acto político que llevó adelante el PRO en Santo Tomé, el actor y confeso hincha tatengue, Miguel Del Sel, dejó sus sensaciones al consultarlo sobre Spahn y su gestión.

En diálogo con LT9 (AM 1150) no dudó en expresar que "Spahn está bárbaro. Unión está bárbaro”. Para después, soslayar: "Por ahí se arman críticas que no sé por qué. Hay que tener memoria. Cuando lo toma el club Luis (por Spahn), no había ni para pagar la luz. Hoy Unión tiene tribuna, tiene un colegio de Primera, el básquet en Primera".

En referencia al fútbol, la actividad más importante, Del Sel ponderó que "estamos haciendo unos campañones bárbaros. Estuvimos en la Copa Sudamericana y ojalá Dios quiera que entremos a otra copa”.

También admitió que "estuve charlando con el Kily lo conozco hace 30 años, Unión está muy bien". Y ante la pregunta concreta si lo apoyaría en una nueva reelección, no dudó un instante en decir que tendría el visto bueno.

Faltan varios meses, los sectores opositores seguramente volverán a la arena política, pero está claro que la opinión de Miguel Del Sel no es una más en el mundo tatengue.