Miguel Torrén no logra disimular la ausencia de Franco Calderón

Miguel Torrén se sumó al plantel de Unión para reemplazar la salida de Franco Calderón. Sin embargo, su rendimiento por ahora no convenció

Como era de suponer, Torrén arrancó como titular, jugando un buen partido ante Racing. Sin embargo, con el correr de los encuentros, su rendimiento fue en declive, además de sufrir una lesión muscular . Debió pedir el cambio en el cotejo ante Platense y no fue tenido en cuenta, en los compromisos ante Indepediente Rivadavia de Mendoza y Sarmiento.

Contra Boca fue al banco e ingresó en tiempo de descuento para reforzar el bloque defensivo. Volvió a la titularidad contra Defensa y Justicia, siendo responsable del segundo gol del Halcón de Varela. Un grosero error en la salida, equivocando el pase y dándole el balón a Togni, le posibilitó al equipo local terminar definiendo el partido, con el penal que ejecutó Nicolás Fernández.

La realidad indica que con 10 fechas jugadas, Torrén no logró disimular la ausencia de Calderón. Pese a su oficio y experiencia, lejos está de ser el líder del bloque defensivo. Lleva jugados siete partidos, ya que en dos no estuvo por lesión y en un tercero, ante Newell's ocupó un lugar en el banco de relevos, pero no ingresó.

Con 509' en cancha, Torrén no pudo hasta el momento, colmar las expectativas que generó. De hecho, Franco Pardo quien arrancó la Copa de la Liga, detrás suyo, hoy se ganó un lugar como titular. Y la sensación es que a la hora de conformar la defensa con los tres centrales, tanto Nicolás Paz, Claudio Corvalán y Franco Pardo, están por encima del exArgentinos Juniors.

Está claro que cuando Unión lo fue a buscar, la decisión fue lógica, dado que se trata de un jugador de experiencia y de trayectoria importante que se convirtió en líder de un equipo protagonista como Argentinos. Pero también es verdad, que en este tiempo, no pudo asentarse con la camiseta rojiblanca y su nivel, sin dudas que fue de mayor a menor.