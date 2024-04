Mosqueira, clave en Unión: "Vinimos a ser protagonistas y nos llevamos los tres puntos"

Unión le bajó el telón a su participación en la Copa de la Liga ganándole de visitante a Tigre 1-0, con gol de Joaquín Mosqueira desde fuera del área. Por la fecha 14 ambos ya no tenían chances de clasificación a la fase final, pero eran tres puntos muy importantes por el promedio y para pensar en una chance de alcanzar un lugar en la Copa Sudamericana de 2025.

Pittón, sincero en Unión: "Nos queda la espina de no pelear la clasificación"

La palabra de Joaquín Mosqueira, clave en Unión

Ni bien terminado el encuentro, el volante contó sus sensaciones: "Estamos muy contentos. Un partido duro ante un rival que se hace fuerte de local. Pero vinimos a ser protagonistas y por suerte nos llevamos los tres puntos a Santa Fe".

Asimismo, reflexionó: "Sabemos que estos tres puntos servirán para más adelante. Lamentablemente ya no teníamos chances de clasificar, pero no dimos todo por perdido. Se nos escaparon partidos por detalles y si la historia era diferente quizás estaríamos hablando de otra cosa. Pero es bueno para no relajarse este triunfo".

En el final igual, Mosque apuntó: "Es un itinerario apretado el que tenemos, pero tenemos otra final el miércoles por Copa Argentina, que es un torneo en el que queremos estar a la altura".