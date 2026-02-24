No hay dos sin tres: Unión mantendría el mismo equipo para jugar con Sarmiento

A dos días del partido que Unión jugará ante Sarmiento, el DT Leonardo Madelón tendría pensado repetir la formación que jugó con San Lorenzo y Aldosivi

Unión repetiría el equipo que viene de jugar los últimos dos partidos.

Si bien en conferencia de prensa, el entrenador de Unión Leonardo Madelón se refirió a una posible rotación en virtud de los tres partidos que el Tate jugará en siete días, esta idea podría quedar de lado.

En consecuencia, por estas horas, el cuerpo técnico analiza la chance concreta de mantener la misma formación que viene de ganarle a Aldosivi por 1-0.

Y que además, es la que también igualó 0-0 ante San Lorenzo. Así las cosas, Madelón podría repetir el equipo por tercer encuentro consecutivo.

Si bien Valentín Fascendini está recuperado del desgarro que lo marginó de los últimos dos partidos, el técnico tendría decidido ratificar a Juan Pablo Ludueña.

Por otra parte y más allá de que no viene rindiendo de buena forma, Madelón estaría satisfecho con lo que aporta Franco Fragapane y lo mantendría como titular.

De este modo, la formación rojiblanca sería con: Matías Mansilla, Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Franco Fragapane, Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Lo que sí está claro, es que luego del partido ante Sarmiento, seguramente habrá algún cambio para visitar el domingo a Instituto producto de la seguidilla de partidos que viene disputando el equipo.