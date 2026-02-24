Uno Santa Fe | Unión | Unión

No hay dos sin tres: Unión mantendría el mismo equipo para jugar con Sarmiento

A dos días del partido que Unión jugará ante Sarmiento, el DT Leonardo Madelón tendría pensado repetir la formación que jugó con San Lorenzo y Aldosivi

Ovación

Por Ovación

24 de febrero 2026 · 09:31hs
Unión repetiría el equipo que viene de jugar los últimos dos partidos.

Unión repetiría el equipo que viene de jugar los últimos dos partidos.

Si bien en conferencia de prensa, el entrenador de Unión Leonardo Madelón se refirió a una posible rotación en virtud de los tres partidos que el Tate jugará en siete días, esta idea podría quedar de lado.

Unión podría repetir el equipo por tercer partido consecutivo

En consecuencia, por estas horas, el cuerpo técnico analiza la chance concreta de mantener la misma formación que viene de ganarle a Aldosivi por 1-0.

Y que además, es la que también igualó 0-0 ante San Lorenzo. Así las cosas, Madelón podría repetir el equipo por tercer encuentro consecutivo.

Si bien Valentín Fascendini está recuperado del desgarro que lo marginó de los últimos dos partidos, el técnico tendría decidido ratificar a Juan Pablo Ludueña.

LEER MÁS: La principal virtud que Unión mostró en las primeras seis fechas

Por otra parte y más allá de que no viene rindiendo de buena forma, Madelón estaría satisfecho con lo que aporta Franco Fragapane y lo mantendría como titular.

De este modo, la formación rojiblanca sería con: Matías Mansilla, Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Franco Fragapane, Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Lo que sí está claro, es que luego del partido ante Sarmiento, seguramente habrá algún cambio para visitar el domingo a Instituto producto de la seguidilla de partidos que viene disputando el equipo.

Unión equipo Sarmiento
Noticias relacionadas
se apaga un febrero dificil para union y ahora arranca otra historia

Se apaga un febrero díficil para Unión y ahora arranca otra historia

bronca generalizada en los hinchas por el respaldo de union a la gestion de afa

Bronca generalizada en los hinchas por el respaldo de Unión a la gestión de AFA

¿que partido de union afectara el paro de la fecha 9 en la afa?

¿Qué partido de Unión afectará el paro de la fecha 9 en la AFA?

el 15 de abril, una fortaleza para union: todos los puntos que tiene los sumo en santa fe

El 15 de Abril, una fortaleza para Unión: todos los puntos que tiene los sumó en Santa Fe

Lo último

Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Último Momento
Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Cayeron con un chaleco antibalas y una escopeta tras una persecución en barrio Los Troncos

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Platense y Defensa empataron en un partido donde los arqueros fueron figuras

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Provincia puso en duda el funcionamiento de las concesiones que impulsa Nación sobre rutas que atraviesan Santa Fe

Colón también ratificó su compromiso con la AFA

Colón también ratificó "su compromiso" con la AFA

La AFA, bajo la lupa judicial por premios, retenciones y contratos de la Selección Argentina

La AFA, bajo la lupa judicial por premios, retenciones y contratos de la Selección Argentina

Ovación
Bronca generalizada en los hinchas por el respaldo de Unión a la gestión de AFA

Bronca generalizada en los hinchas por el respaldo de Unión a la gestión de AFA

Crece la expectativa: Colón prepara el estreno de su nueva camiseta

Crece la expectativa: Colón prepara el estreno de su nueva camiseta

El presidente de Unión, Luis Spahn, criticó al gobierno nacional

El presidente de Unión, Luis Spahn, criticó al gobierno nacional

¿Cómo seguirá el camino de Colón luego del parate de la primera semana de marzo?

¿Cómo seguirá el camino de Colón luego del parate de la primera semana de marzo?

El respaldo de Unión al presidente de AFA Claudio Tapia

El respaldo de Unión al presidente de AFA Claudio Tapia

Policiales
Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

Dos jóvenes murieron en un choque fatal en la ruta 1 en Arroyo Leyes

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

La Federal desbarató a una familia dedicada a la venta de drogas en barrio Acapulco en la localidad de Josefina

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Apuntaron con un arma a la Policía, huyeron en moto y fueron atrapados con plantas de marihuana: el menor tiene 15 años

Escenario
Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe