Spahn, sobre el Unión 2026: "Nunca se hace el mercado que uno quiere"

El presidente de Unión, Luis Spahn, dio su mirada sobre varios temas en lo institucional y deportivo. "Se vendrán mercamos más pobres y limitados", dijo

24 de febrero 2026 · 17:33hs
Spahn, sobre el Unión 2026: Nunca se hace el mercado que uno quiere

En una extensa entrevista con LT9, el presidente de Unión, Luis Spahn, dio su mirada sobre varios temas en lo institucional y deportivo. Desde la situación de las obras hasta las dificultades del mercado de pases y la relación con las autoridades provinciales, el titular tatengue se explayó con franqueza y contexto sobre cada punto.

• LEER MÁS: El presidente de Unión, Luis Spahn, criticó al gobierno nacional

Spahn comenzó hablando del proceso de ampliación de infraestructura rojiblanca y reveló un dato poco conocido: la decisión de concretar el nuevo proyecto del estadio no solo fue estratégica, sino también surgió de una situación particular de los propietarios del predio Casa Unión. “Todo se piensa sobre las obras, pero hay circunstancias y surgió esta necesidad imperiosa de la familia Malvicino de vender. Muchos sabrán, una de las herederas perdió las tres propiedades en el incendio del Bolsón y eso afectó la decisión. Entonces nosotros tuvimos que ser solidarios y concretar un lugar ideal para ejecutar nuestro plan de acción para el fútbol profesional. No se podía pasar por alto”, relató.

• LEER MÁS: Bronca generalizada en los hinchas por el respaldo de Unión a la gestión de AFA

A la hora de analizar la figura del entrenador Leonardo Madelón, Spahn destacó una evolución en su temperamento y enfoque: “Lo veo más adulto, duro, pausado y menos hormonal en algún aspecto y eso es bueno. Algo que nos pasa a todos y muchas veces eso marca una diferencia importante. Ya tiene hijos maduros e incluso es abuelo. ¡Hasta trabajan con él!”, dijo entre risas, marcando un vínculo cercano y de confianza entre la dirigencia y el cuerpo técnico.

"Lo veo más adulto, duro, pausado y menos hormonal en algún aspecto y eso es bueno", dijo Spahn sobre Madelón en Unión.

La mirada cruda de Spahn en Unión

Una de las partes más duras de la charla estuvo dedicada al mercado de pases. Spahn no esquivó la realidad económica del fútbol argentino y admitió que las aspiraciones de refuerzos muchas veces chocan con la falta de disponibilidad de futbolistas sin contrato: “Nunca se hace el mercado que uno quiere, porque las ilusiones por buscar determinados jugadores se vuelve imposible. No hay disponibilidad en Argentina de jugadores libres o sin contrato, porque las instituciones van a defender a sus titulares y solo los largan por venta. Eso se replica en que todos los clubes tienen la misma medida, por lo que no pudimos traer ni dejar salir a los nuestros. No pudimos darle curso”. Fue contundente al afirmar que se viene “de un último mercado pobre y limitado y es seguro que se repetirán a futuro”, un diagnóstico que traza la realidad de muchas entidades en el país.

• LEER MÁS: No hay dos sin tres: Unión mantendría el mismo equipo para jugar con Sarmiento

El presidente también valoró la relación con las autoridades de la provincia. “Estamos muy conformes con el perfil que tiene la provincia con las entidades deportivas. Fuimos a llevarle un presente al gobernador sobre el Brigadier López. Tuvimos una charla general, con cosas que nos están afectando. Ya está en 40.000.000 de pesos el costo de apertura del estadio en cuanto a operativo. Unión tiene bajo perfil de conflicto y por eso intentamos ver la chance de bajar el número de personal policial. Charlamos un poco de todo”, explicó Spahn, subrayando la importancia de mantener una comunicación fluida y constructiva con el gobierno local.

