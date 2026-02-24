Spahn: preocupación por el tema Corvalán en Unión y el dinero que Racing no paga por Nardoni

Luis Spahn detalló varios tema en Unión: la negociación por Mauricio Martínez, la situación de Claudio Corvalán y las trabas para cobrar lo de Juan Nardoni

El presidente de Unión , Luis Spahn , se refirió a varios temas calientes, incluyendo las negociaciones por Mauricio Martínez, la situación de Claudio Corvalán y los derechos pendientes sobre el pase de Juan Nardoni. En charla con LT9 AM 1150, en mandás rojiblanco detalló todo.

Sobre Caramelo, Spahn aclaró que la operación fue planificada por Rosario Central, que pedía 200.000 dólares para liberarlo en diciembre. “También el jugador tenía sus pretensiones. Desde Central nos dijeron que si no tenían ofertas el último día del mercado de pases lo iban a dejar libre. No llegamos a un acuerdo antes y sumamos a Lucas Menossi”, explicó.

El palazo de Spahn por la situación de Corvalán en Unión

En relación a Corvalán, el presidente se mostró preocupado: “Se habló con el representante que, el día que no pueda jugar, buscaría otro rumbo y se quedó por el contrato. Entendemos que el técnico no lo tiene en cuenta y no compartimos la decisión que tomó. Son cuestiones personales. Las puertas están abiertas”.

Spahn agregó que la presión de Kily González influyó en la extensión de contrato a dos años, algo que consideró difícil de contradecir en su momento: “Me sentí rodeado por su representante, que me dijo que el día que no juegue sabían lo que tenían que hacer. Por presión de Kily González se le hicieron dos años de contrato cuando nosotros insistimos por uno. Entonces, esa presión era muy complicada de contradecir. Kily convenció a la parcialidad de que era una chance clara con refuerzos para ir por logro más altos y se dio que salimos últimos. Parecía un complot contra las elecciones. Era imposible ganar así. Por suerte, la gente evaluó los años de gestión y pensó que éramos mejores que la oposición”.

Sobre el dinero pendiente por Juan Nardoni, Spahn explicó que los ingresos podrían ser mínimos debido a la forma en que estaba pactado el pase: “Si el contrato es por dinero en bruto, el club vendedor se tiene que hacer cargo del 25 o 27% de los gastos. Es una quita sustancial. En 8 millones son como 2 millones. Nos afecta notoriamente. Tenemos derechos también en los bonos. Incluso hubo una donación del jugador a la Academia que entendemos que nos corresponde el 30%. No fue por carisma, sino por presiones para que se dé el pase. De ahí también queremos lo nuestro”.

Además, el presidente reconoció haber esperado contacto con el presidente de la Academia, Diego Milito, para buscar soluciones, pero destacó que la situación económica complica cualquier negociación: “Nos dicen que están muy mal económicamente, pero no es una cuestión de voluntad, sino de obligación y respeto. Es posible que tengamos un pequeño o nulo ingreso, porque si es como se comenta y el pase era en bruto, los gastos superarán a la cuota, más allá del deseo de cobrar”.