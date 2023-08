"No pienso en irme de Unión, el desafío es hacer un buen torneo"

"No pienso en irme ahora de Unión. En diciembre se verá si llega alguna oferta importante para mi y para el equipo. Ahora el desafío pasa por ser más regular, tener mayor continuidad y hacer un buen torneo con el equipo. El objetivo es sumar puntos para el año próximo poder jugar una copa internacional", aseguró Zenón.

Para luego agregar "A pesar de la derrota que sufrimos contra Atlético Tucumán, sabíamos que íbamos a levantarnos, porque estábamos jugando bien. Además, los jugadores más jóvenes que viene jugando, nos están dando una gran mano y además los veo muy bien. Por lo cual, estoy convencido que vamos a hacer un gran torneo y hay que dejar de mirar hacia atrás".

El volante rojiblanco no venía jugando bien en su posición natural de extremo por izquierda. Sin embargo, Sebastián Méndez lo probó en otra posición y sobre eso Zenón contó: "el Gallego Méndez me habló antes del partido ante Huracán y me pidió que juegue en esa posición, siento que voy mejorando partido a partido. Hablé con el Gallego (Méndez) y le pregunté porqué me puso en esa posición, me dijo que yo era mejor jugador con espacios y recibiendo la pelota con la cancha de frente".

Por último el volante rojiblanco habló sobre el Kily González y el esquema táctico que viene implementando el equipo: "El Kily González nos cayó muy bien desde el primer momento. A mí me da lo mismo el esquema táctico que usemos, hay que ver que hace el Kily González en el inicio del torneo. Pero desde que pusimos la linea de 5 nos patearon muy poco al arco y estamos muy bien defensivamente". aseguró.