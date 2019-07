"No tengo poderío y soy una pieza más de Unión"

Distendido, hablando de varios temas que exceden el mundo del fútbol, Leonardo Madelón visitó los estudios del programa La Vida Color de Unión (FM X 103.5), dejando algunas frases muy jugosas de este presente que lo tiene al mando del plantel superior.

En el inicio reconoció que "arrancamos pisando bien en una cancha difícil y contra el campeón. Sabía que se iba a ir jugadores, no se si tanto, son procesos que se cumplen, los chicos tenían ganas de salir, cuando arrancamos hace 25 días no estaba nada armado, vino Bottinelli, empezamos de atrás para adelante, más o menos suplantamos los puestos que se fueron. Después, el equipo tiene que empezar a funcionar, claro que un equipo de memoria se desarmó".

Más adelante, el estratega enfatizó que "siempre tenés que ser positivo, para la institución con las ventas fue el ingreso de buena cantidad de dinero, eso es bueno, hubo una erogación con Bou, Carabajal, se compró el pase de Martínez, era una deuda pendiente Villalba, con Corvalán maás Milo que es de ataque. Cuando lo necesitamos los vamos a usar".

En pos de brindar más detalles respecto a los jugadores que llegaron, Madelón afirmó que "Bonifacio es más dinámico que Zabala, lo pienso como volante por derecha, es bravo, movedizo, quisieron venir y están contentos. Cavallaro se demoró y Bou es una pieza importante, jugó en Boca, En La Calera, en Brasil no le fue bien. Estoy contento, hay que ver el correr del campeonato, estamos muy conformes con las incorporaciones".

Cuando debió opinar sobre el nivel futbolístico que mostraron los equipos en la fecha inicial de la Superliga, el orientador rojiblanco aportó: "Vi poco fútbol, uno de los más bravos que nos tocó fue Racing, que te ataca por todos lados, nos dedicamos a neutralizar, lo llevamos donde quisimos nosotros, se corre mucho, ahora nos va a tocar un Defensa que es un equipo muy dinámico".

Y respecto al Halcón, agregó: "De la manera que juega no tiene sentido jugar con línea de cinco, por lo que vimos, Racing si porque teníamos a Licha López y Cvitanich, Pastor sobraba y el resto hizo su trabajo".

En un momento de la charla, Madelón ponderó las acciones que lleva adelante la dirigencia para engrandecer la institución. En este sentido aportó que "me gustó la presentación de la ropa, la bienvenida que le dieron a los jugadores, van a hacer 6 años con un bache en Belgrano los que estoy en el club, es mucho, lo conozco bastante. Muchos dicen que Madelón maneja el club, no tengo poderío, soy una pieza más de la institución. Me siento una parte más, el otro día en Buenos Aires elogiaron cómo juega el equipo, nos tienen respeto, eso reconforta. El Unión de los años 80 lo estamos recuperando".

Cuando detalló algunos aspectos del día a día que comparte junto al plantel, Madelón dijo que "los jugadores están cómodos en Casasol, saben donde está el sauna, su sala de juegos, los gimnasios. En el estadio venimos a hacer fútbol y conocer algunos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta en el campo de juego".

Y tuvo un párrafo aparte para sus pupilos, al decir que "con el cuerpo técnico hablamos mucho y se que hoy la situación está difícil. Por eso a los jugadores le dije que abran la mano, cuando das con sentimiento te lo devuelven por 10, colaboramos con gente del norte, conseguimos frazadas, hay gente que tiene mucho frío. Llinas con su mujer compró, eso está muy bueno. A los pibes de 20 años que ganan un dinero importante, si están bien orientados van para adelante, pero están los que no saben aprovecharlo".

En su despedida, no dudó en apuntar que "Unión está en condiciones de crecer, a veces hay clubes que subsisten, al hincha cuando se le pide asociarse, es porque estamos afianzados en Primera, pudieron ir a Racing, podrán ir a otras canchas importantes. El año pasado nos tocó quedar afuera de la Sudamericana y la Copa Argentina, yo miré lo positivo, el engrose del promedio, otra clasificación internacional. Ahora queremos un poco más, si vamos sin confundirnos y creciendo, con la banca y apoyo de la gente, lo vamos a lograr".