"Nos pusimos de acuerdo en que Unión no tiene que vender jugadores"

Leonardo Simonutti, referente de la agrupación Más Unión, aseguró: "El presidente Spahn accedió al pedido de que no hay que vender y priorizar lo deportivo"

Leonardo Simonutti destacó el consenso alcanzado para que Unión priorice lo deportivo y que no se venda ningún jugador.

Una vez finalizada la reunión entre el presidente de Unión Luis Spahn con las distintas agrupaciones que conforman la oposición, Leonardo Simonutti, referente de Más Unión, brindó sus sensaciones. En diálogo con Sol Play 91.5, destacó el consenso logrado para priorizar lo depotivo y además adelantó que Spahn les aseguró que la caja del club no está en las mejores condiciones.

"Fue como siempre una charla respetuosa, intercambiando puntos de vista, hablando de la realidad deportiva del primer equipo y del resto de las disciplinas, como así también de la inhibición. Pero fundamentalmente la charla tuvo que ver con ponernos de acuerdo, que de acá a fin de año no se venda ningún jugador, ni que tampoco se vaya a préstamo. Tenemos que priorizar lo deportivo", contó Simonutti.

Y agregó: "Nos dijeron que era correcto y que se iba a llevar adelante esa política. Eso fue un pedido de todas agrupaciones y por lo menos el presidente Spahn accedió al pedido de las agrupaciones. Se analizará si llegase una oferta muy importante, pero bajo las condiciones que hay actualmente de los jugadores que pueden ser transferidos. Si llega algo extraordinario, se tendrá que analizar".

"Se habló del tema de Federico Vera y es algo que debe resolver el presidente, pero está bajo estos lineamientos. La próxima reunión entre las agrupaciones y la comisión directiva será aproximadamente en 15 días para tratar el tema de la asamblea. Pero ese tema hoy no se habló, ya que se hizo hincapié en el aspecto deportivo y la importancia de levantar la inhibición"

Precisamente, a la hora de referirse al tema de la inhibición y a la actualidad económica, expresó: "Con respecto a la inhibición se está trabajando y analizando cómo se va a pagar, teniendo en cuenta algunos ingresos de dinero que va a tener la institución. La caja del club no está en óptimas condiciones por lo que nos dijo el presidente y eso es algo que tiene que analizar en virtud de las incorporaciones".

Para finalizar "Las ventas que se hicieron no son de contado, fueron financiadas, como por ejemplo las de Nardoni y Portillo. Son ingresos que se irán cobrando en los próximos meses y años. Pero el presidente manifiesta que la caja no está en buenas condiciones. También nos dieron las explicaciones por la salida de Mele, asegurando que Unión no podía equiparar las condiciones ante la oferta que llegó".