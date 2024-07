Ojeda pide lo que Unión no puede pagar y las negociaciones se enfriaron

Por lo que se pudo saber, el volante central tendría pretensiones muy altas, lo que vuelve todo es más complicado. Si bien se comprenden las distancias económicas entre un país y el otro, el jugador apuntaría a cobrar una cifra cercana a lo que percibe en el vecino país y que escapa a las posibilidades rojiblancas.

• LEER MÁS: En Unión la historia se repite y ya no tendrá al mejor refuerzo

Lo de Emmanuel Ojeda, frenado en Unión

Por eso las negociaciones se habrían estancado. Algo lógico cuando una de las partes no cede o bien, no asoma como próspero para una de ellas. Unión está dispuesto a hacer un esfuerzo, pero no una locura. Ningún jugador del actual plantel se acerca incluso a la cifra solicitad.

Emmanuel Ojeda.jpg El salario que quiere cobrar Emmanuel Ojeda es la gran traba para Unión.

Esto decanta en que la dirigencia comience a analizar otras alternativas, más allá del pedido del Kily, que lo quiere, pero tampoco para hacer erogaciones fuera de lo común. Ni hablar en un club como Unión que no se caracteriza por grandes salarios para mantener la administración.

• LEER MÁS: Mientras Vera entrena con Unión, suena fuerte en Avellaneda

El tema es que Ojeda no es considerado por el técnico argentino Gustavo Álvarez en Universidad de Chile, por lo que busca volver a la Argentina. Pero si tiene estos altos pedidos, le será complicado. Igual, su entorno estaría manejando sondeos otros clubes del exterior, donde radicaría también la demora en todo. Así las cosas, lo de Ojeda a Unión podría caerse, pero en el mercado todo puede pasar y cambiar de un momento a otro.